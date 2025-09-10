México

JNS se prepara para su siguiente concierto en México: fecha y sede

La agrupación noventera interpretará canciones como “Entre azul y buenas noches”, “Pepe”, “Corazón confidente”, entre otras más

Por Omar Martínez

El grupo noventero tendrá un
El grupo noventero tendrá un concierto en un estado de la República Mexicana. Foto: Instagram/grupojns.

La agrupación noventera de pop JNS (antes Jeans) se presentará este mes de septiembre en un estado de la República, por lo que ya se encuentran preparando todos los detalles para este concierto.

Las intérpretes de “Entre azul y buenas noches”; “Pepe”; “Me pongo mis Jeans” y “Corazón confidente”, por mencionar algunas canciones, anunciaron desde hace semanas un concierto en el país, por lo que ya se preparan para esta presentación.

Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla, será el lugar donde el conjunto de pop conformado por Anggie, Melissa y Regina se presentará para dar un concierto.

De acuerdo con la información compartida por JNS, el concierto será este viernes 12 de septiembre en el Teatro del Pueblo, en Tlatlauquitepec.

El concierto de JNS será
El concierto de JNS será el viernes 12 de septiembre. Foto: Instagram/@grupojns.

Aunque no hay un horario detallado para el inicio del concierto, la presentación será totalmente libre, según el promocional compartido por JNS en sus redes sociales oficiales.

Así se fue conformando JNS

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en la Ciudad de México en 1994, cuando Patricia Sirvent y cinco amigas formaron una agrupación enfocada en el pop dirigido al público juvenil.

Tras varios cambios en la alineación, el cuarteto logró consolidarse con Paty Sirvent, Karla Díaz-Leal, Melissa López y Angie Taddei, quienes se convirtieron en las integrantes más representativas.

En 1996, lanzaron su álbum debut “Jeans”, que incluyó éxitos como “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, posicionándose rápidamente en la industria musical mexicana y latinoamericana.

El grupo experimentó un ascenso notorio durante la década de 1990 y principios de 2000, impulsado por temas pop y coreografías dirigidas a adolescentes.

Las cantantes cantaron sus mejores éxitos por alrededor de dos horas como: 'Yo no te pido la luna' 'Entre azul y buenas noches' 'Enferma de amor', entre otros más. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Canciones como “Enferma de amor” y “Dime que me amas” fortalecieron su presencia en la radio y televisión.

A lo largo de su historia, JNS enfrentó salidas y regresos de integrantes: Karla Díaz, Melissa López, Angie Taddei y Regina Murgia, pero mantuvo su popularidad con giras y lanzamientos constantes.

En 2015, el grupo adoptó el nombre JNS y se reincorporó a los escenarios como parte de la gira “90’s Pop Tour”, reuniendo a miles de seguidores.

La agrupación ha pasado por
La agrupación ha pasado por varias facetas desde sus inicios, separación y el reencuentro. Foto: IG: grupojns.

Su legado en la música pop mexicana permanece vigente, influenciando nuevas generaciones y consolidando su trayectoria con presentaciones en distintas regiones del país.

El año pasado, una de sus principales integrantes Karla Díaz dejó el grupo por motivos de agendas, lo que asombró a los fans, ya que era una de las que se habían mantenido en el conjunto desde sus inicios.

