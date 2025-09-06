Tito Nieves hace bailar a la CDMX con concierto para festejar 50 años de carrera musical

Tito Nieves festejó su concierto de despedida de los escenarios con un Rey Ruiz como invitado especial. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Tito Nieves, destacado cantante cubano de salsa, ofreció un concierto en la Ciudad de México para despedirse de los escenarios y festejar sus 50 años de trayectoria musical.

El evento musical tuvo lugar en la Arena Ciudad de México durante la noche del viernes 5 de septiembre, el cual se alargó para la madrugada de este sábado 6 del presente mes.

Durante poco más de cuatro horas, el cantante plasmó sus cinco décadas de trayectoria musical con canciones como Señora Ley y Fabricando fantasías, por mencionar algunos de sus más grandes éxitos.

Además de celebrar 50 años en la música con sus destacadas canciones del género de salsa, el compositor se encuentra realizando ‘Mi Último Tour’ para despedirse de los escenarios tras una larga trayectoria.

Por ello, la Ciudad de México fue elegida como uno de los lugares para decirle adiós a sus fans con un concierto, que hizo bailar a todos los asistentes.

En punto de las 21:00 horas, Tito salió al escenario de la Arena Ciudad de México para comenzar a cantar y bailar, donde demostró la sólida carrera que lo convirtió en uno de los principales referentes del género salsero.

Dentro del repertorio de la noche, Nieves no solamente cantó canciones en español, sino también en inglés. De igual manera, rindió homenaje y recordó a varios cantantes mexicanos como Juan Gabriel, José José y Javier Solís.

“Yo siempre he soñado cantar aquí en la Arena y hoy me tocó”, expresó Tito Nieves al público que asistió a este recinto de la capital del país.

De igual manera, en algunas canciones Tito Nieves estuvo acompañado de otros cantantes como: Jimmy Rodríguez, importante salsero mexicano, y la cantante peruana Daniela Darcourt.

Otro de los momentos más esperados para los asistentes a este concierto y que fue anunciado desde hace varios meses es que uno de los invitados especiales sería Rey Ruiz, el cual fue aclamado por el público en la segunda parte del concierto.

Rey Ruíz también fue uno de los artistas esperados en la noche. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Rey Ruiz, invitado especial al concierto de Tito Nieves

Uno de los connacionales de Tito Nieves que lo acompañó y fue invitado especial de este concierto de festejo de 50 años y despedida es Rey Ruiz.

El cantante cubano se presentó también en la Arena de la Ciudad de México, donde cantó sus mayores éxitos y puso junto con Tito a bailar a los cientos de fans en este recinto de la capital del país.

Expresó estar honrado y contento por estar presente en la Arena Ciudad de México para este concierto de despedida de Tito Nieves y festejar sus cinco décadas en la música y del género en la salsa.

Tanto Tito como Rey pusieron a bailar al público asistente, por lo que la Arena se convirtió en un salón masivo de baile al estilo salsero.

Rey Ruiz y Tito Nieves hicieron bailar al público. Foto: Omar Martínez/Infobae México.