México

Tito Nieves hace bailar a la CDMX con concierto para festejar 50 años de carrera musical

El cantante cubano se encuentra en su gira ‘Mi Último Tour’ para despedirse y retirarse de los escenarios

Por Omar Martínez

Guardar
Tito Nieves festejó su concierto
Tito Nieves festejó su concierto de despedida de los escenarios con un Rey Ruiz como invitado especial. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Tito Nieves, destacado cantante cubano de salsa, ofreció un concierto en la Ciudad de México para despedirse de los escenarios y festejar sus 50 años de trayectoria musical.

El evento musical tuvo lugar en la Arena Ciudad de México durante la noche del viernes 5 de septiembre, el cual se alargó para la madrugada de este sábado 6 del presente mes.

Durante poco más de cuatro horas, el cantante plasmó sus cinco décadas de trayectoria musical con canciones como Señora Ley y Fabricando fantasías, por mencionar algunos de sus más grandes éxitos.

Además de celebrar 50 años en la música con sus destacadas canciones del género de salsa, el compositor se encuentra realizando ‘Mi Último Tour’ para despedirse de los escenarios tras una larga trayectoria.

Por ello, la Ciudad de México fue elegida como uno de los lugares para decirle adiós a sus fans con un concierto, que hizo bailar a todos los asistentes.

En punto de las 21:00 horas, Tito salió al escenario de la Arena Ciudad de México para comenzar a cantar y bailar, donde demostró la sólida carrera que lo convirtió en uno de los principales referentes del género salsero.

Dentro del repertorio de la noche, Nieves no solamente cantó canciones en español, sino también en inglés. De igual manera, rindió homenaje y recordó a varios cantantes mexicanos como Juan Gabriel, José José y Javier Solís.

“Yo siempre he soñado cantar aquí en la Arena y hoy me tocó”, expresó Tito Nieves al público que asistió a este recinto de la capital del país.

De igual manera, en algunas canciones Tito Nieves estuvo acompañado de otros cantantes como: Jimmy Rodríguez, importante salsero mexicano, y la cantante peruana Daniela Darcourt.

Otro de los momentos más esperados para los asistentes a este concierto y que fue anunciado desde hace varios meses es que uno de los invitados especiales sería Rey Ruiz, el cual fue aclamado por el público en la segunda parte del concierto.

Rey Ruíz también fue uno
Rey Ruíz también fue uno de los artistas esperados en la noche. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Rey Ruiz, invitado especial al concierto de Tito Nieves

Uno de los connacionales de Tito Nieves que lo acompañó y fue invitado especial de este concierto de festejo de 50 años y despedida es Rey Ruiz.

El cantante cubano se presentó también en la Arena de la Ciudad de México, donde cantó sus mayores éxitos y puso junto con Tito a bailar a los cientos de fans en este recinto de la capital del país.

Expresó estar honrado y contento por estar presente en la Arena Ciudad de México para este concierto de despedida de Tito Nieves y festejar sus cinco décadas en la música y del género en la salsa.

Tanto Tito como Rey pusieron a bailar al público asistente, por lo que la Arena se convirtió en un salón masivo de baile al estilo salsero.

Rey Ruiz y Tito Nieves
Rey Ruiz y Tito Nieves hicieron bailar al público. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Temas Relacionados

Tito NievesConciertoMùsicaSalsaTito Nieves Último TourArena CDMXCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

El Tercer Culiacanazo y los orígenes de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que sacude al norte del país

El enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza desató una ola de violencia sin precedentes; convoyes armados, bloqueos y amenazas transformaron la vida cotidiana

El Tercer Culiacanazo y los

Así fue la presentación en vivo del Bogueto y Uzielito Mix en La Casa de los Famosos México

Ambos reguetoneros estuvieron presentes al iniciar la fiesta temática que La Jefa preparó para los habitantes

Así fue la presentación en

Este es el mejor remedio casero para tratar la resaca

Este malestar reúne varios síntomas que derivan de la deshidratación y el cansancio

Este es el mejor remedio

Helado de nogada: Cómo preparar este delicioso postre, ideal para las fiestas patrias

Esta preparación destaca por su sabor sofisticado, ideal para ser el centro de tu fiesta mexicana

Helado de nogada: Cómo preparar

Temblor en Veracruz hoy: se registra sismo en Las Choapas, Veracruz

El temblor sucedió a las 1:12 horas, a una distancia de 62 km de Las Choapas y tuvo una profundidad de 56.6 km

Temblor en Veracruz hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Tercer Culiacanazo y los

El Tercer Culiacanazo y los orígenes de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que sacude al norte del país

Buscan detener reclutamiento del narco en centrales camioneras del país: legisladores lanzan propuesta

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Así fue la presentación en

Así fue la presentación en vivo del Bogueto y Uzielito Mix en La Casa de los Famosos México

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality show de TV Azteca

La Casa de los Famosos México: Elaine Haro y ‘El Guana’ compiten por la salvación

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

Yo soy Betty, la fea conquista a una nueva generación y lidera el catálogo de Prime Video México

DEPORTES

Fátima Neri, promesa del tiro

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE