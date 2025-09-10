México

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa y china: los riesgos que ponen en peligro la energía en México

Un nuevo informe internacional señala que el sector energético nacional es amenazado por la criminalidad, así como los intenciones rusas y chinas por crear nuevas ventajas económicas con este recurso

Por Diego Mendoza López

Guardar
El sector energético y petrolero
El sector energético y petrolero en México se ha visto amenazado por los cárteles dedicados al huachicol y, a la vez, en las intenciones de Rusia y China por el mercado de los combustibles en Norteamérica | Jovani Pérez / Infobae México

México enfrenta un doble desafío estructural: contener la violencia del crimen organizado y frenar la injerencia extranjera en su sector energético, donde Rusia aparece como un actor con intereses estratégicos que chocan con la seguridad nacional y con la relación bilateral con Estados Unidos.

Así pues, el informe internacional Global Reach: countering the Kremlin Playbook in Latin America, publicado por el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD por sus siglas en inglés), advierte que la combinación de violencia, impunidad y presión geopolítica coloca al país en una posición vulnerable en el tablero glob al.

Crimen organizado: violencia nacional se encuentra en cifras alarmantes

El reporte ubica a México entre los cinco países con mayor número de homicidios vinculados al crimen organizado en el mundo. En 2024, más del 60% de los homicidios dolosos estuvieron directamente relacionados con actividades criminales.

Sobre esa misma línea, el robo de combustibles ilegales ― ya sea a través del huachicol o huachicol fiscal― sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles. Según las gráficas del informe, alrededor del 12% del mercado interno de combustibles proviene de fuentes ilícitas.

El informe internacional destaca que
El informe internacional destaca que el mercado interno de México respecto a energía y combustibles tiene un 12% que proviene de manera ilícita | Galo Cañas / Cuartoscuro

Esto, finalmente, implica pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y fortalece a grupos criminales que ya dominan regiones clave.

Impunidad y corrupción: la pruebas de una justicia ausente

La debilidad institucional es otro de los aspectos que refuerza este escenario. El índice de impunidad supera el 95%, lo que significa que la gran mayoría de los delitos nunca se castigan. A esto se suma que 8 de cada 10 mexicanos desconfían de las fiscalías estatales, según las encuestas reproducidas en el informe.

Casos de jueces destituidos por corrupción y actuaciones irregulares confirman un Poder judicial debilitado y con facilidades de acercamiento al crimen organizado. La corrupción no solo impide sancionar a los delincuentes, sino que los protege. Por ello, esto genera una percepción de que en México las leyes no aplican de manera uniforme.

Los casos de corrupción y
Los casos de corrupción y encubrimiento de redes de huachicol desde el Poder Judicial en México ha sido otro factor para demeritar la capacidad del país en el tablero global de energías | Redes Sociales

La posición de Rusia y China: propaganda y una posible injerencia peligrosa

El informe advierte sobre la expansión de la influencia rusa en México, principalmente, a través de medios de comunicación y plataformas digitales. La huella es cada vez más visible: la exposición de la audiencia mexicana a contenidos de origen ruso se duplicó desde 2020, lo cual ha alcanzado a más del 25% de los usuarios digitales.

Lejos de ser un actor neutral, según el documento, Rusia utiliza esta presencia mediática para difundir propaganda, cuestionar la relación con Estados Unidos y generar desconfianza en el modelo energético de Norteamérica.

La estrategia busca sembrar dudas sobre la cooperación regional y, al mismo tiempo, abrir espacio para que empresas y actores rusos encuentren cabida en el sector energético mexicano.

Así mismo, se señala que esta injerencia es una forma de “intervención blanda”, diseñada para influir en la opinión pública y en decisiones políticas con el objetivo de debilitar la cooperación México–Estados Unidos.

Según el informe, otro de
Según el informe, otro de los puntos que mina estos intentos de injerencia rusa y china es la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC | Shutterstock

El mercado del Petróleo y energía mexicanos: el blanco de la disputa geopolítica

México produce alrededor de 1.6 millones de barriles diarios de petróleo y su sector energético es pieza clave en la seguridad nacional. Sin embargo, las gráficas del reporte muestran que la inversión extranjera en energía cayó un 35% desde 2019, mientras aumentaron los litigios con Estados Unidos y Canadá bajo las reglas del tratado comercial entre las tres naciones.

Este vacío ha sido aprovechado por Rusia y China: ambas naciones buscan posicionarse como “socios alternativos” en tecnología y suministro. Sin embargo, aceptar ese acercamiento implicaría un riesgo: ceder espacio en sectores estratégicos a países con agendas contrarias a los intereses democráticos y de seguridad en la región.

La política de “soberanía energética”, defendida por el gobierno mexicano, tiene un costo, según el informe: aleja capital confiable de Norteamérica y abre la puerta a potencias que han demostrado usar la energía como arma de presión internacional.

Una amenaza para la relación México–Estados Unidos

Estados Unidos absorbe el 80% de las exportaciones energéticas mexicanas, lo que convierte a ambos países en socios estratégicos. Cualquier intento de Moscú por expandir su influencia en México, según los datos, se interpreta en el gobierno de Washington como un desafío directo.

Los acercamientos de Norteamérica y
Los acercamientos de Norteamérica y América Latina a estos dos países también "pone en riesgo las democracias occidentales" | Kevin Lamarque / Reuters

Para finalizar, el informe destaca que la injerencia rusa en México no es simbólica, sino parte de un esfuerzo mayor por “debilitar las democracias occidentales” y abrir grietas en la cooperación hemisférica.

Temas Relacionados

Tráfico ilegal de combustiblesHuachicolHuachicol fiscalPropaganda rusaSector energéticoPetróleoEnergíaPemexT-MECEEUUChinaRusiaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 10 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Revelan la identidad del segundo confirmado en La Granja VIP: esta es la estrella que se une al reality de TV Azteca

La primera temporada de este programa iniciará muy pronto

Revelan la identidad del segundo

EEUU acusa a Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, por crimen organizado y abuso sexual

El proceso judicial involucra a figuras de alto rango y revela una compleja red de manipulación y encubrimiento que operó en varios países durante décadas

EEUU acusa a Naasón Joaquín,

Extranjero causa indignación al saltar valla de seguridad y subirse a la pirámide de Chichén Itzá | Video

El visitante extranjero evadió las cintas de seguridad y fue detenido por el INAH tras ser increpado por otros turistas

Extranjero causa indignación al saltar

Dalilah Polanco es regañada fuertemente por la autoridad de La Casa de los Famosos México

La actriz fue reprendida al incumplir una de las reglas del reality show mientras atraviesa un proceso de recuperación por lesiones tras un accidente dentro de la casa

Dalilah Polanco es regañada fuertemente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con desaire a la prensa,

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

Un año de violencia en Sinaloa: así va el saldo de detenidos y asesinados en la narcoguerra de cárteles mexicanos

Anuar González Hemadi: el juez que defendió a “Los Porkys” e hizo posible una gran red de huachicol fiscal

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

ENTRETENIMIENTO

Revelan la identidad del segundo

Revelan la identidad del segundo confirmado en La Granja VIP: esta es la estrella que se une al reality de TV Azteca

Dalilah Polanco es regañada fuertemente por la autoridad de La Casa de los Famosos México

Conductores de Ventaneando critican a Ricardo Pérez tras zafarrancho con Susana Zabaleta y la prensa: “Acostúmbrate”

Aseguran que Alex Bisogno se integrará al programa Hoy de Televisa tras polémicas con Pati Chapoy

Qué es la cefalea sexual, el raro padecimiento que mantuvo en terapia a Wendolee tras un encuentro íntimo

DEPORTES

Otra potencia mundial: México podría

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?

Brodido llega a la Arena México: Bandido y Brody King listos para una defensa histórica el viernes espectacular del CMLL