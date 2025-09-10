México

Anuar González Hemadi: el juez que defendió a “Los Porkys” e hizo posible una gran red de huachicol fiscal

El funcionario judicial siguió operando hasta convertirse en el apoderado legal de una de las empresas que ha permitido el tráfico ilegal de combustible a grupos como el CJNG o el Cártel de Golfo

Por Diego Mendoza López

Guardar
El exjuez federal Anuar González
El exjuez federal Anuar González Hemadi fue parte del entramado judicial que permitió el trasiego de millones de litros de huachicol fiscal en diversos puntos aduaneros de México | Redes Sociales

La detención de Anuar González Hemadi, exjuez federal conocido por su polémica actuación en el caso de “Los Porkys”, ha reavivado el debate sobre la corrupción judicial y el crimen organizado en México. A pesar de haber sido destituido en 2019 por irregularidades y corrupción, enfrenta ahora acusaciones por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustibles, conocida como huachicol fiscal, a través de su rol como apoderado legal de la empresa Mefra Fletes.

González Hemadi se desempeñó como juez del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, donde alcanzó notoriedad nacional en 2015 al otorgar un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los acusados de violar a la menor Daphne Fernández en el caso de “Los Porkys”.

Su resolución, basada en la supuesta ausencia de intención sexual y calificada como un “roce incidental”, provocó la indignación de la gente y, por ende, fue revocada por un tribunal colegiado.

La empresa Mefra Fletes es
La empresa Mefra Fletes es señalada por las autoridades como parte crucial para el envío y la distribución de combustibles a grupos criminales como el CJNG | X / @revvialibre

La actuación de González Hemadi fue señalada por su negligencia y corrupción, lo que motivó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a destituirlo en febrero de 2019. Cinco años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la medida en 2024 con Arturo Zaldívar, entonces ministro presidente, al frente de la Corte.

Tras su salida del Poder Judicial en Veracruz, González Hemadi continuó ejerciendo funciones legales y, en noviembre de 2023, fue nombrado apoderado legal de Mefra Fletes.

Mefra Fletes y el tráfico ilegal de combustible a través de una red criminal

Mefra Fletes es una compañía que, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ha participado en el transporte de millones de litros de combustible decomisado, lo cual incluye 8 millones de litros asegurados en Baja California el 26 de marzo de 2025.

La empresa inició operaciones en 2020 y se le vincula directamente con el contrabando de hidrocarburos al utilizar rutas en Veracruz, Tamaulipas y Baja California.

Entre los señalados como parte
Entre los señalados como parte de esta red de trasiego ilegal de combustible están figuras pertenecientes a Los Zetas y el mismo Cártel del Golfo | En Punto / Noticieros Televisa

El papel de González Hemadi es clave, ya que su firma y representación habrían permitido a la red delictiva operar de manera legal aparente. Esto último facilitaba el movimiento de combustibles ilegales a través de distintas entidades. La FGR ha recabado pruebas, incluidos videos y documentos que vinculan a Mefra Fletes con la red de huachicol fiscal.

El operativo y las detenciones recientes: un entramado que salpica a Semar

El operativo que culminó con la captura de González Hemadi fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la dirección de Omar García Harfuch, e incluyó la detención de 14 personas; entre ellos se destacan exfuncionarios, marinos activos y retirados, empresarios y representantes de compañías implicadas en el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las detenciones se realizaron en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México, y están relacionadas con el aseguramiento de grandes volúmenes de combustible en marzo de 2025 en la embarcación Challenge Procyon. Entre los detenidos se encuentran familiares de altos mandos militares y exfuncionarios aduanales, así como socios y administradores de Mefra Fletes, lo cual ha evidenciado la complejidad y alcance de la red criminal.

El decomiso de esa cantidad
El decomiso de esa cantidad de combustible ilegal en Altamira se hizo por parte de la SSPC y la Secretaría de Marina federal | SSPC

La notoriedad pública de González Hemadi

La trayectoria judicial de González Hemadi, marcada por el caso de “Los Porkys”, sumada a su vinculación con Mefra Fletes, explica la atención mediática y pública de su detención. Su historial como juez polémico y posteriormente como apoderado de una empresa implicada en huachicol fiscal evidencia la convergencia entre corrupción judicial y crimen organizado en México.

Temas Relacionados

Anuar González HemadiHuachicol fiscalMefra FletesTráfico ilegal de combustiblesLos PorkysAbuso sexualOmar García HarfuchPoder JudicialCJFSSPCSemarNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Mestrobús: Hoy miércoles 10 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte en la capital

Metro CDMX y Mestrobús: Hoy

Así fue el encuentro entre Aarón Mercury y su mamá en La Casa de los Famosos: “Estoy muy orgullosa”

La señora Nancy dirigió unas emotivas palabras a todos los participantes y mostró su apoyo al influencer, lo que le motivó a seguir adelante en el reality

Así fue el encuentro entre

¿Qué es el huachicol fiscal? El delito que provoca grandes pérdidas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones contundentes para combatir el fraude en la importación de hidrocarburos

¿Qué es el huachicol fiscal?

Guana se corona de nuevo como líder en ‘La Casa de los Famosos México’ tras una final de infarto

El comediante tuvo el poder de elegir quien le acompañará en la suite de la casa, además de que gozará de inmunidad en las nominaciones

Guana se corona de nuevo

Cuáles son los mejores destinos para pasar el 15 de septiembre en CDMX

Estos lugares pueden ser opción ideal para quienes buscan llevar la fiesta mexicana más allá de la rutina

Cuáles son los mejores destinos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur