México

La eficaz hierba que aporta calcio a los huesos o articulaciones y reduce el riesgo de tener úlceras en el hígado

Reconocida como un ‘tesoro nutricional’ por expertos en medicina natural, se destaca por su capacidad para contribuir al bienestar

Por Marco Ruiz

La hierba olvidada que aporta
La hierba olvidada que aporta calcio a los huesos y articulaciones, reduce el colesterol y previene las úlceras en el hígado (Wikipedia)

El empleo de hierbas con alto contenido de calcio se consolida como una estrategia eficaz para fortalecer huesos y articulaciones y prevenir afecciones como las úlceras hepáticas. Analistas en medicina natural y nutrición, respaldados por estudios recientes, señalan que ciertas plantas aportan una considerable cantidad de este mineral, clave para la salud ósea.

Apreciada tanto por su aporte de calcio como por otros nutrientes esenciales, esta hierba proporciona refuerzo estructural a músculos y articulaciones. Investigadores la consideran valiosa también por su influencia positiva sobre la función cardiovascular y hepática. Los compuestos con actividad antioxidante y antiinflamatoria presentes en la planta actúan como protección frente al daño celular y contribuyen a reducir el riesgo de padecer úlceras en el hígado.

El perfil nutricional de esta hierba incluye sustancias asociadas con la disminución de los niveles de colesterol y la protección de órganos vitales. Su uso regular, bajo la supervisión de especialistas, ha sido recomendado por expertos en salud natural para complementar la dieta y apoyar la prevención de trastornos óseos y hepáticos.

Reconocida como un 'tesoro nutricional'
Reconocida como un ‘tesoro nutricional’ por expertos en medicina natural, se destaca por su capacidad para contribuir al bienestar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No estamos hablando de una planta desconocida, sino de la moringa, un árbol originario del norte de la India que ha sido utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales y su riqueza en vitaminas, minerales y proteínas.

En las últimas décadas, los estudios científicos han confirmado que la moringa puede actuar como un suplemento natural altamente efectivo para complementar una dieta equilibrada y respaldar un estilo de vida saludable.

Beneficios naturales de la moringa y cómo consumirla

La moringa es, literalmente, un superalimento. Sus hojas son ricas en calcio, hierro, potasio y vitaminas A, C y E, lo que la convierte en un potente apoyo para la salud ósea, inmunológica y cardiovascular.

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su consumo regular puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, el conocido “colesterol malo”, gracias a su contenido de antioxidantes como los polifenoles y flavonoides.

En cuanto a su efecto en el hígado, los estudios han revelado que la moringa contiene compuestos bioactivos, como los isotiocianatos, que protegen este órgano vital contra los daños oxidativos y reducen los riesgos de desarrollar úlceras hepáticas. Por si fuera poco, su efecto antiinflamatorio puede beneficiar a quienes padecen enfermedades articulares o inflamatorias.

Beneficios naturales de la moringa
Beneficios naturales de la moringa y cómo consumirla (Getty Images)

La moringa es versátil y puede consumirse de diversas maneras:

  • En polvo: Ideal para añadir a batidos, jugos o espolvoreada en ensaladas.
  • Infusión: Preparada como té con sus hojas secas o en bolsitas.
  • En cápsulas o tabletas: Ofrecidas como suplemento alimenticio para quienes buscan una opción práctica.
  • Hojas frescas o cocidas: Incorporadas en guisos o recetas tradicionales en ciertas regiones.

Aunque la moringa ofrece múltiples beneficios, no debe considerarse un producto milagroso ni sustituir los tratamientos médicos convencionales.

Antes de incluirla en la dieta, es fundamental consultar a un doctor, nutriólogo o dietista, especialmente si se padecen enfermedades crónicas o se toman medicamentos específicos.

Además, su consumo debe ir acompañado de una dieta balanceada y actividad física regular para obtener mejores resultados. La moringa es una aliada poderosa, pero forma parte de un enfoque integral para cuidar de la salud a largo plazo.

