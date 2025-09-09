Cuáles son las propiedades curativas de un licuado de plátano con avena y canela

La combinación de estos ingredientes potencializa sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda muchas veces es difícil empezar el día pues es común sentirse cansado las primeras horas de la mañana.

Es por ello que es de vital importancia romper el ayuno con alimentos nutritivos que aporten energía y el combustible necesario para realizar nuestras actividades.

Y sin duda un licuado es una de las mejores maneras de hacerlo, sobre todo cuando incluye alimentos de elevado perfil nutricional. Tal es el caso de un licuado de plátano con avena y canela, el cual es ideal para tener un buen rendimiento, entre muchos otros beneficios que brinda, sobre los cuales aquí te contamos.

El licuado de plátano con canela y avena es una opción cremosa y nutritiva, perfecta para empezar el día con energía. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de un licuado de plátano con avena

Un licuado de plátano con avena combina los beneficios nutricionales de ambos ingredientes, lo que puede aportar varias propiedades favorables para la salud:

Aporte de energía: La combinación de carbohidratos complejos de la avena y los azúcares naturales del plátano proporciona energía sostenida, ideal para el desayuno o antes de la actividad física.

Regulación digestiva: La avena es rica en fibra soluble, que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento. El plátano también aporta fibra y contiene probióticos naturales que benefician la flora intestinal.

Mejora de la saciedad: El alto contenido de fibra de la avena y el plátano promueve una sensación de saciedad, lo que puede contribuir al control del apetito y ayudar en planes de control de peso.

Aporte de micronutrientes: El licuado ofrece minerales como potasio (presente en el plátano), magnesio y fósforo (abundantes en la avena), así como vitaminas del grupo B.

Apoyo al sistema nervioso y muscular: El potasio y el magnesio contribuyen al buen funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso.

Beneficios cardiovasculares: La fibra beta-glucano de la avena ayuda a reducir el colesterol LDL y contribuye a la salud cardiovascular.

Recuperación muscular: Tras la actividad física, este licuado puede favorecer la recuperación gracias al aporte de carbohidratos, potasio y magnesio.

Efecto antioxidante: Tanto la avena como el plátano contienen compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular.

Incluir este licuado en tu desayuno puede ayudarte a iniciar el día con energía, sobre todo si realizas actividad física de manera regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un licuado de plátano con avena y canela

Ingredientes:

1 plátano maduro

2 cucharadas de avena en hojuelas

1 taza de leche (puede ser vegetal o de vaca)

1/2 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de miel (opcional)

Hielo al gusto (opcional)

Preparación:

Pela el plátano y colócalo en la licuadora. Agrega la avena, la leche y la canela. Añade miel si prefieres un licuado más dulce. Incorpora hielo si deseas una bebida más refrescante. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve de inmediato.

Puedes ajustar la cantidad de leche para lograr la consistencia deseada.

Este licuado se puede disfrutar en desayuno o como merienda saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este licuado puede ser un complemento saludable dentro de una dieta balanceada, contribuyendo a la energía diaria, la digestión y el bienestar metabólico.