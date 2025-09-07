México

El mejor remedio casero para evitar que los trapos de cocina adquieran malos olores

La acumulación de microorganismos hace que estos utensilios adquieran un mal olor

Por Jesús Tovar Sosa

Este consejo ayudará a prevenir
Este consejo ayudará a prevenir que los trapos de cocina almacenen bacterias y hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El persistente mal olor en los trapos de cocina suele convertirse en un problema recurrente en muchos hogares, a pesar de los esfuerzos por mantener la limpieza.

La combinación de humedad, restos de alimentos y el calor propio de la cocina genera un entorno propicio para la proliferación de bacterias y hongos, responsables de ese característico aroma a trapo húmedo o “guardado” que resulta tan fácil de identificar.

Para combatir este inconveniente, existe un método casero que destaca por su eficacia y bajo costo: la utilización conjunta de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y la exposición al sol. Esta alternativa natural no solo elimina los olores, sino que también actúa como desinfectante, erradicando microorganismos sin recurrir a productos químicos agresivos.

Es necesario evitar dejar los
Es necesario evitar dejar los trapos húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento comienza con la preparación de una cubeta con agua caliente, a la que se añade media taza de vinagre blanco. Los trapos sucios deben sumergirse en esta solución y permanecer en remojo durante 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, se incorporan dos cucharadas de bicarbonato de sodio directamente al agua.

La reacción efervescente que se produce indica que la mezcla está actuando sobre las fibras del tejido. Se recomienda dejar los trapos en remojo por al menos 30 minutos adicionales, aunque en casos de olores intensos puede extenderse hasta una hora.

Una vez finalizado el remojo, los trapos deben enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. Si se desea, es posible lavarlos con un poco de jabón neutro para eliminar cualquier residuo de suciedad. El paso final consiste en secar los trapos al sol, ya que la radiación solar contribuye a eliminar bacterias, blanquear de forma natural y evitar la acumulación de humedad, principal causante del mal olor.

Para prolongar la frescura de los trapos y evitar la aparición de olores desagradables, se recomienda no dejarlos húmedos tras su uso. Es preferible colgarlos bien estirados en un lugar ventilado y evitar depositarlos en el fregadero, donde la humedad favorece la proliferación de microbios.

Lavar constantemente los trapos ayuda
Lavar constantemente los trapos ayuda a evitar la proliferación de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resulta conveniente lavarlos con frecuencia, idealmente cada dos o tres días si se utilizan a diario, y contar con varios trapos para poder rotarlos y reducir la acumulación de suciedad y humedad en uno solo.

En el caso de utilizar lavadora, sustituir el suavizante por media taza de vinagre blanco ayuda a neutralizar olores y desinfectar los tejidos. Este sencillo ajuste en la rutina de lavado puede marcar una diferencia significativa en la higiene de los trapos de cocina.

La aplicación regular de estos consejos permite mantener los trapos limpios, desinfectados y libres de olores, utilizando únicamente ingredientes accesibles y respetuosos con el medio ambiente.

