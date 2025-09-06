México

Alfonso Durazo destaca al gabinete de Sheinbaum, más de 500 mil sonorenses acceden a programas sociales

La mandataria confirmó el impulso de un programa ganadero en el que invertirán más de 800 mil pesos

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora,
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, destacó el trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum. (Gobierno de México)

Este sábado bajo el lema “La transformación avanza en Sonora”, Claudia Sheinbaum llegó a Sonora acompañada por el gobernador Alfonso Durazo y titulares de distintas secretarías, durante la conferencia su equipo y ella fueron elogiados con consignas de apoyo.

El primero en destacar el trabajo de la mandataria fue el gobernador, quien sin perder oportunidad comentó: “La transformación avanza en Sonora y en el centro está una mujer, Claudia Sheinbaum”, destacando que en la entidad hay 562 mil personas beneficiarias en la entidad de por lo menos uno de los programas sociales impulsados por el gobierno que encabeza la mandataria.

Durazo resaltó lo que calificó como logros distintas acciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno Federal, como la expansión de la educación pública con la creación de nuevas universidades en Hermosillo, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Benito Juárez, además de la edificación de 33,800 viviendas mediante el Programa para el Bienestar, con siete mil de ellas programadas para estar terminadas en diciembre.

El gobernador subrayó la inversión dirigida a la infraestructura aeroportuaria, así como la disminución del impacto económico en los recibos de luz gracias a un subsidio de 1,400 millones de pesos; de igual forma, la inclusión del estado en el Plan Nacional Hídrico, con una partida para la entidad por más de 2 mil millones de pesos en 2025.

La mandataria fue aplaudida ante
La mandataria fue aplaudida ante los asistentes a la conferencia en Sonora. (Gobierno de México)

También señaló el respaldo a los productores del sector ganadero, al que calificó como fundamental para la economía de Sonora, “ante ese respaldo solo tenemos palabras de gratitud, la reconocemos como aliada, amiga y parte de la historia de éxito en la ganadería”.

“La Cuarta Transformación ya no es una utopía que nos unió... hoy es una realidad que bajo su conducción representa beneficios concretos impensables antes de 2018”, destacó como que se tiene la “política social más importante de México”.

Claudia Sheinbaum anuncia Plan Ganadero

Durante su gira nacional de Rendición de Cuentas, Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Sonora un programa integral para potenciar la ganadería en el norte del país.

El plan contempla una inversión inicial de 831 millones de pesos, con el fin de asegurar la producción y exportación de ganado mexicano sin depender del mercado estadounidense.

Ante algunas peticiones de asistentes
Ante algunas peticiones de asistentes al evento en Sonora, Claudia Sheinbaum afirmó que los atendería al terminar la conferencia. (Gobierno de México)

Desarrollado en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y asociaciones ganaderas, incluye la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda y la creación de un Centro Integral de Ganadería.

“En esta primera etapa comenzamos con Sonora, Coahuila y Durango, y en una segunda etapa se contempla incluir a Chihuahua y Tamaulipas. La meta es que el próximo año México produzca y exporte la mejor carne, la de Sonora”, concluyó la mandataria.

Temas Relacionados

Alfonso DurazoClaudia SheinbaumProgramas socialesSecretaría del BienestarbeneficiariosSonoraApoyos para el bienestarMujeresAdultos mayoresganaderíainversiónmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los riesgos de tomar vitaminas

Organismos internacionales insisten en priorizar alimentos variados

Estos son los riesgos de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

La Casa de los Famosos

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Ometepec, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

La joven le dio 15 puñaladas a Valentina Gilabert, pero sólo estuvo 5 meses en prisión

Marianne Gonzaga reacciona a las

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

México estuvo presente con propuestas que van desde la ciencia ficción hasta los documentales históricos

“En el Camino”, del director
MÁS NOTICIAS

NARCO

Repatrian a México a Jesús

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Marianne Gonzaga reacciona a las comparaciones con Fofo Márquez: “Agradezco haber tenido 17 años”

“En el Camino”, del director mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

DEPORTES

Chivas vs León: esta es

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup