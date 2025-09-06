Alfonso Durazo destaca al gabinete de Sheinbaum, más de 500 mil sonorenses acceden a programas sociales

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, destacó el trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum. (Gobierno de México)

Este sábado bajo el lema “La transformación avanza en Sonora”, Claudia Sheinbaum llegó a Sonora acompañada por el gobernador Alfonso Durazo y titulares de distintas secretarías, durante la conferencia su equipo y ella fueron elogiados con consignas de apoyo.

El primero en destacar el trabajo de la mandataria fue el gobernador, quien sin perder oportunidad comentó: “La transformación avanza en Sonora y en el centro está una mujer, Claudia Sheinbaum”, destacando que en la entidad hay 562 mil personas beneficiarias en la entidad de por lo menos uno de los programas sociales impulsados por el gobierno que encabeza la mandataria.

Durazo resaltó lo que calificó como logros distintas acciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno Federal, como la expansión de la educación pública con la creación de nuevas universidades en Hermosillo, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Benito Juárez, además de la edificación de 33,800 viviendas mediante el Programa para el Bienestar, con siete mil de ellas programadas para estar terminadas en diciembre.

El gobernador subrayó la inversión dirigida a la infraestructura aeroportuaria, así como la disminución del impacto económico en los recibos de luz gracias a un subsidio de 1,400 millones de pesos; de igual forma, la inclusión del estado en el Plan Nacional Hídrico, con una partida para la entidad por más de 2 mil millones de pesos en 2025.

La mandataria fue aplaudida ante los asistentes a la conferencia en Sonora. (Gobierno de México)

También señaló el respaldo a los productores del sector ganadero, al que calificó como fundamental para la economía de Sonora, “ante ese respaldo solo tenemos palabras de gratitud, la reconocemos como aliada, amiga y parte de la historia de éxito en la ganadería”.

“La Cuarta Transformación ya no es una utopía que nos unió... hoy es una realidad que bajo su conducción representa beneficios concretos impensables antes de 2018”, destacó como que se tiene la “política social más importante de México”.

Claudia Sheinbaum anuncia Plan Ganadero

Durante su gira nacional de Rendición de Cuentas, Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Sonora un programa integral para potenciar la ganadería en el norte del país.

El plan contempla una inversión inicial de 831 millones de pesos, con el fin de asegurar la producción y exportación de ganado mexicano sin depender del mercado estadounidense.

Ante algunas peticiones de asistentes al evento en Sonora, Claudia Sheinbaum afirmó que los atendería al terminar la conferencia. (Gobierno de México)

Desarrollado en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y asociaciones ganaderas, incluye la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda y la creación de un Centro Integral de Ganadería.

“En esta primera etapa comenzamos con Sonora, Coahuila y Durango, y en una segunda etapa se contempla incluir a Chihuahua y Tamaulipas. La meta es que el próximo año México produzca y exporte la mejor carne, la de Sonora”, concluyó la mandataria.