Sheinbaum anuncia inversión de casi 700 mdp para producción y exportación de carne desde Durango tras gusano barrenador

Sheinbaum anunció un programa integral para producción de carne en Durango, Sonora y Coahuila. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno federal realizará una inversión de casi 700 millones de pesos en Durango, para la producción y exportación de carne desde dicho estado, como parte de las acciones del Plan México y en el contexto de las medidas que implementó el gobierno de Estados Unidos contra el comercio de ganado por la plaga de gusano barrenador.

“Está bien que sigamos exportando ganado a los Estados Unidos, pero en el marco del Plan México, que quiere decir, que se produzca en nuestro país, lo mejor la mejor calidad para el mercado interno y para exportación también, tomamos la decisión para estos tres estados de hacer un programa integral para producción de carne en Durango, en Sonora y en Coahuila.

“Quiero agradecerles porque fueron persistentes, en la reuniones dijimos podemos dar créditos solamente, dijeron: no presidenta ayúdenos más, no podemos cargar con todo el crédito los ganaderos, les dije: bueno, pero tienen que garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor y estuvimos de acuerdo, de tal manera que hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango, para apoyar la producción de carne, de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda e implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad, para el mercado interno y para la exportación”,precisó.

Información en desarrollo...