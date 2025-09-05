Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Esta iniciativa buscará brindar mayores facilidades para que zonas marginadas puedan tener acceso al internet. Foto: Jovani Pérez

Con la intención de cerrar la brecha digital en diversas regiones de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), amplió recientemente su oferta de internet móvil asequible.

La opción de conexión inalámbrica para el hogar que ofrece CFE Internet a través de su paquete de 100 GB de datos se ha consolidado como una de las alternativas más completas para quienes buscan acceso a internet en México sin depender de instalaciones fijas. Este plan, disponible para contratación mensual, semestral o anual, permite a los usuarios elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

De acuerdo con la información oficial de CFE, el paquete de 100 GB puede contratarse bajo tres esquemas de pago, cada uno con un precio específico según el periodo seleccionado. En todos los casos, la bolsa de datos tiene una vigencia de 30 días, renovándose automáticamente en los planes de mayor duración. Es importante destacar que el uso de estos datos está restringido exclusivamente al territorio mexicano y, a diferencia de otras ofertas de la compañía, no se incluye una bolsa adicional para redes sociales.

El servicio se presta mediante módems inalámbricos MiFi, que pueden adquirirse directamente a través de CFE por 1,145 pesos, suma que incluye un mes de 5 GB de datos y una tarjeta SIM. Alternativamente, los usuarios tienen la opción de utilizar un módem propio, siempre que este sea compatible con el servicio y cumpla con los requisitos técnicos, como el soporte para la banda 28. Esta flexibilidad permite que quienes ya cuentan con un equipo adecuado puedan integrarse al servicio sin necesidad de adquirir un nuevo dispositivo.

Según el documento oficial publicado en la plataforma de tarifas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el funcionamiento del servicio MiFi presenta diferencias notables respecto a los planes móviles tradicionales. Una de las características más relevantes es la ausencia de una “Política de Uso Justo”, lo que significa que la bolsa de datos se consume a la máxima velocidad disponible (“Best Effort”) durante el periodo de vigencia. Una vez agotados los 100 GB, el usuario puede adquirir paquetes adicionales para continuar navegando.

Otros paquetes de CFE para internet móvil

Crédito: X: @Telefonía_mx

Las opciones permiten a los usuarios contar con conectividad confiable tanto en el hogar como para actividades laborales o educativas, incluyendo la posibilidad de conectar hasta 10 dispositivos simultáneamente mediante tecnología de banda ancha móvil.

Para quienes requieren una solución de bajo costo, CFE TEIT ofrece un plan mensual de 95 pesos por 5 GB de datos, aunque para acceder a esta tarifa es necesario comprar previamente el dispositivo MiFi CFE, el cual tiene un valor de 1.145 pesos y se entrega a domicilio. Este equipo, además, otorga de manera inicial un mes gratuito de acceso a internet.

Los paquetes disponibles permiten flexibilidad según el consumo de datos. Además del plan mínimo de 5 GB, los usuarios pueden optar por 10 GB a 165 pesos, 20 GB a 265 pesos, 30 GB por 365 pesos, 50 GB por 450 pesos, 80 GB por 785 pesos y un plan superior de 100 GB por 995 pesos. Para quienes buscan mayor ahorro, existen también opciones de pagos semestrales y anuales.

La contratación de estos servicios se realiza de manera completamente digital desde el portal oficial cfeinternet.mx. El procedimiento requiere seleccionar la pestaña de “MiFi CFE Internet Móvil”, elegir el paquete, ingresar el código postal para verificar cobertura, completar los datos solicitados y efectuar el pago. Todo el proceso se gestiona directamente con la plataforma, sin la intervención de intermediarios.

Para necesidades básicas de conectividad, CFE ha dispuesto una alternativa aún más económica: un paquete de 33 pesos mensuales que incluye 1 GB de navegación, 100 minutos de llamadas, 50 mensajes SMS y 600 MB para redes sociales y WhatsApp, con una validez de 30 días. Cabe resaltar que esta modalidad no permite compartir internet mediante hotspot. Para su activación, es necesario comprobar la compatibilidad del dispositivo mediante el código IMEI, elegir entre SIM física o eSIM y formalizar el trámite en línea. Las recargas pueden efectuarse en establecimientos físicos autorizados, como Financiera para el Bienestar, Sepomex y tiendas colaboradoras.