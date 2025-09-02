La razón por la que deberías consumir kiwi antes de dormir si realizas ejercicio por la noche

Contrario a lo que se piensa, las frutas, como el kiwi, tienen pocas calorías y alto contenido de agua, por lo que su consumo nocturno no es perjudicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una idea ampliamente difundida entre las personas es que no debes consumir fruta por la noche y son muchos los mitos que respaldan esta idea errónea.

Algunos señalan que es debido a que aumenta de peso o a que puede generar problemas de salud; sin embargo, contrario a lo que se piensa, existen muchas frutas que pueden tener importantes beneficios si se consumen justo en este momento del día.

Tal es el caso del kiwi, el cual se sabe que puede tener impactos positivos en la salud si come por la noche, sobre todo asociados a sus propiedades relajantes, información que ha respaldado un estudio reciente, el cual revela que podría ser especialmente benéfico para aquellas personas que realizan actividad física durante la noche. Aquí te contamos la razón.

El kiwi contiene serotonina, clave para la síntesis de melatonina y la regulación del ritmo circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tan bueno es comer kiwi en la cena?

El consumo de kiwi antes de dormir ha demostrado efectos positivos en la calidad del sueño y la recuperación física, de acuerdo con un estudio reciente publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos.

Esta investigación, analizó el impacto de incorporar frutas en la dieta nocturna de atletas de alto rendimiento, con el objetivo de evaluar si esta modificación alimentaria podía influir en el descanso.

Durante el estudio, los participantes incluyeron 2 kiwis en su última comida del día durante 4 semanas y los resultados evidenciaron una mejora significativa en la calidad del sueño y en la recuperación, tanto a nivel general como deportivo. Por su parte, también se observó un mejor equilibrio del estrés durante el proceso de recuperación.

El mecanismo detrás de estos beneficios se relacionó con la composición del kiwi, pues este suele aportar elevadas dosis de serotonina, un neurotransmisor que el cerebro utiliza para sintetizar melatonina.

Esta hormona es responsable de regular el ritmo circadiano, indicando al organismo cuándo dormir y cuándo permanecer despierto, por lo que consumir kiwi a esta hora del día, ayuda a relajar el cuerpo y la mente.

Además, la presencia de vitamina B (folato) en el kiwi ayuda a corregir deficiencias de este nutriente, las cuales pueden provocar insomnio.

Cabe mencionar que el kiwi es gran fuente de vitamina C y antioxidantes lo cual contribuye a la reducción del estrés oxidativo y por lo tanto a una mejor recuperación muscular y de energía tras el ejercicio.

El kiwi puede ser una fruta ideal para incluir en la cena, de quienes realizan actividad física por la tarde-noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el kiwi es una fuente relevante de fibra dietética, con aproximadamente 3 g por unidad, lo que favorece la salud intestinal. La fibra contribuye a reparar la barrera intestinal y a reducir la inflamación, factores que inciden en la calidad del descanso.

Como mencionamos antes, en relación con los mitos sobre el consumo de frutas en la noche, la Academia Española de Nutrición y Dietética ha aclarado que comer frutas antes de dormir no provoca aumento de peso.

Es por estas razones que incluir esta fruta en una cena saludable puede tener importantes beneficios, no solo para quienes realizan ejercicio sino también si tienes problemas para conciliar el sueño.