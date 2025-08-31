México

Pensión Hombres del Bienestar 2025: esta es la próxima fecha de pago de 3 mil pesos bimestrales

Esta última semana de agosto se llevó a cabo el periodo de entrega de tarjetas para nuevo beneficiarios

Por Omar Martínez

La Pensión Hombres del Bienestar
La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a personas de avanzada edad en la capital del país.

Debido a que en el Gobierno de México fue creada la Pensión Mujeres del Bienestar, un apoyo económico que es otorgado a mujeres de 60 a 64 años de edad, las autoridades capitalinas informaron sobre la creación de este programa social.

Como su nombre lo dice, este programa social es otorgado a la población masculina de la capital del país que tenga de 60 a 64 años de edad.

De manera bimestral, en sus respectivas tarjetas que les otorga el Gobierno de México, los beneficiarios reciben un total de 3 mil pesos.

Esta última semana de agosto
Esta última semana de agosto se llevó a cabo el periodo de entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios. Foto: X/@DirPCAzcapo.

La finalidad de este programa social es que los beneficiarios puedan contar con un apoyo para garantizar una vejez digna y plena y recibir un sustento económico para cubrir sus respectivas necesidades.

El pasado jueves 28 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la entrega masiva de este programa social en el Zócalo de la capital del país.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, entregó tarjetas a los beneficiarios de este programa social para que recibieran su respectivo depósito.

Asimismo, autoridades capitalinas dieron a conocer la fecha del siguiente pago, el cual corresponde al bimestre julio-agosto, que es la cuarta dispersión.

La entrega de este programa social se llevó a cabo el pasado sábado 29 de marzo. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Fecha de depósito de Pensión Hombres del Bienestar del bimestre julio-agosto

La fecha de depósito de la Pensión Hombres del Bienestar será en este mes de agosto.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades capitalinas, la fecha siguiente de depósito de la Pensión Hombres del Bienestar será entre el viernes 29 de agosto y el sábado 30, cuando los beneficiarios reciban un total de 3 mil pesos bimestrales.

La Pensión Hombres del Bienestar
La Pensión Hombres del Bienestar en la Ciudad de México otorga un pago de 3 mil pesos bimestrales. Foto: X/@_AraceliDamian.

De igual manera, los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta durante esta semana en el Zócalo de la Ciudad de México recibirán su pago entre estos dos días.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales y los canales de la Pensión Hombres del Bienestar para saber todo lo relacionado con los pagos y de igual manera para la siguiente convocatoria de este programa social.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México darán a conocer el siguiente periodo de registro para nuevos beneficiarios que quieran formar parte de este apoyo económico y recibir 3 mil pesos bimestrales.

