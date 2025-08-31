Vientos CDMX: activan alerta amarilla por fuertes rachas en estas cinco alcaldías para hoy sábado 30 de agosto

Activan alerta amarilla por fuertes vientos este sábado 30 de junio en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

No solo es el pronóstico de fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy sábado 30 de agosto, también se prevén rachas de vientos en algunas zonas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este sábado 30 de agosto.

Las fuertes rachas de viento están pronosticadas en cinco alcaldías de la Ciudad de México para la tarde y noche de hoy sábado 30 de agosto.

Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a la población en general a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones por los fuertes vientos. Crédito: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

Se trata de las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, que registrarán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este sábado 30 de agosto.

Agregó que en estas demarcaciones de la capital del país será activada la alerta amarilla por este pronóstico para la fecha indicada.

Debido a las fuertes rachas de viento para la tarde y noche previstas para la tarde y noche de este sábado 30 de agosto.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este sábado 30 de agosto

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este sábado 30 de agosto de las 18:15 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas para las alcaldías que están en alerta amarilla serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México. En tanto, para la demarcación en naranja se espera que sean de 60 a 69 km/h.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados a las fuertes rachas de viento que se registrarán para la tarde de este sábado 30 de agosto:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías de CDMX para la tarde y noche sábados 30 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.