Sheinbaum defiende a Rocha Moya: valida su elección en 2021 y afirma que declaración sobre negociar con el narco no confirma nexos

Sheinbaum afirmó que el Tribunal Electoral validó la elección de Rocha Moya como gobernador. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que la elección de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, en 2021, fue validada en su momento por el Tribunal Electoral de ese mismo estado, ante los señalamientos de que presuntamente recibió apoyo del crimen organizado durante los comicios.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que desconoce si se presentó alguna denuncia en contra de Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dichas acusaciones; sin emabrgo, aseguró que no se presentó ninguna prueba en contra del entonces candidato.

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“Primero le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no, entonces no le corresponde. Y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República.

“Lo cierto es que el Tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba”, dijo en Palacio Nacional.

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Sheinbaum Pardo resaltó que en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) era presidido por Lorenzo Córdova, quien en diversas ocasiones se posicionó en contra del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, consideró que si se huieran presentado denuncias o pruebas en contra de Rocha Moya, el ahora exconsejero presidente del INE lo debió de haber informado.

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“En todo caso, Lorenzo Córdova debería de haber dicho: «Tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron», ¿no? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros. Eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso", agregó.

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