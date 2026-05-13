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Asesinato de dirigente de Morena en Chihuahua debe investigarse sin especular sobre caso CIA, pide Sheinbaum

María Lucía Mora, dirigente municipal de Morena, fue asesinada a balazos, su esposo, quien también fue víctima del ataque, permanece en el hospital

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(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

La noche del martes 12 de mayo, se reportó el feminicidio de María Lucía Mora, dirigente municipal de Morena en el Valle de Allende, Chihuahua, quien falleció por impacto de bala. Según los informes, su esposo, Nicolás Fernández, permanece hospitalizado tras el ataque.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció respecto al caso y rechazó que el homicidio de Lucía Mora tenga relación con el contexto político que atraviesa Chihuahua, luego de la reciente muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara.

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La mandataria federal afirmó: “Tiene que hacerse la investigación; sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto actual”, y solicitó que el caso sea investigado sin impunidad.

En Chihuahua persiste una crisis tras la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico, luego de haber participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Este hecho ha avivado críticas contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, quien presuntamente habría permitido la injerencia de elementos estadounidenses, en violación de la Ley de Seguridad Nacional.

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Campos anunció la creación de una Unidad Especializada para esclarecer la situación, mientras que el exfiscal estatal, César Jáuregui, durante su renuncia al puesto, reconoció omisiones en la información y en la gestión institucional sobre la presencia de agentes extranjeros en un operativo de carácter nacional.

Una resolución del comité partidista busca que el poder legislativo analice la responsabilidad de la mandataria estatal en un operativo donde murieron agentes extranjeros y mexicanos, mientras se organiza una marcha en demanda de rendición de cuentas. (Infobae-Itzallana)
Una resolución del comité partidista busca que el poder legislativo analice la responsabilidad de la mandataria estatal en un operativo donde murieron agentes extranjeros y mexicanos, mientras se organiza una marcha en demanda de rendición de cuentas. (Infobae-Itzallana)

Ayer, horas antes del asesinato de María Lucía Mora, Morena anunció en un evento organizado en Chihuahua que buscaría el desafuero de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por la supuesta participación con Estados Unidos al permitir el ingreso de agentes de la CIA a territorio nacional.

Ante esto, Campos Galván defendió la actuación de su gobierno en el combate al crimen organizado, instruyó a la FGR para que proceda conforme a derecho y aseguró que la Unidad Especializada de Investigaciones mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer la situación.

Recientemente, el medio estadounidense CNN informó que la CIA habría incrementado sus operaciones encubiertas en México para combatir a los cárteles del narcotráfico mediante acciones letales dirigidas contra integrantes de distintos niveles de estas organizaciones. El reportaje detalla que la Ground Branch de la agencia estaría ejecutando asesinatos selectivos, como el caso de Francisco Beltrán, presunto operador del cártel de Sinaloa, quien murió en una explosión en marzo de 2026.

La presidenta señaló que la información publicada en el medio estadounidense es falsa y señaló que incluso la CIA salió a desmentir lo publicado. Por su parte, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lamentó el fallecimiento de Lucía Mora, en su cuenta oficial en ‘X’ y expresó:

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“Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz”.

Montiel aprovechó para señalar que, mientras Chihuahua “se convierte en la entidad más violenta del país”, la gobernadora “parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero antes que resguardar a los chihuahenses.

Concluyó su mensaje: “Que descanse en paz nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora Ávalos. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de lucha".

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Claudia SheinbaumLa Mañanera

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