México

Muere uno de los bebés abandonados en Tacubaya por daño cerebral severo

Los recién nacidos fueron rescatados y se viralizó el video de paramédicos asistiéndolos hace cuatro días

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(X @SSC_CDMX)
(X @SSC_CDMX)

Dos recién nacidos fueron abandonados en la colonia Tacubaya en la madrugada del 24 de agosto, ambos estuvieron bajo vigilancia médica; sin embargo, la bebé murió debido a diversas complicaciones cuatro días después.

“La bebé, de sexo femenino, que fue trasladada el pasado 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, de la cual su estado de salud era reservado, presentó diferentes complicaciones como: hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo, entre otras fallas multiorgánicas, provocando lamentablemente su deceso el día de hoy 28 de agosto a las 14:45 horas”, informó IMSS Bienestar.

Temas Relacionados

Tacubayamexico-noticias

Más Noticias

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del US Open

La tenista mexicana cayó en tres sets ante, luego de lograr una histórica victoria ante Madison Keys en su debut

Renata Zarazúa quedó eliminada en

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

La motocicleta se consolida como una alternativa accesible y versátil para quienes buscan ahorrar tiempo, mejorar su productividad y desplazarse de forma segura

Ventajas de la motocicleta en

Survivor México: quién sale eliminado hoy 28 de agosto

La competencia se intensifica con alianzas, desafíos y estrategias hacia la final

Survivor México: quién sale eliminado

Ni lentejas ni garbanzos: la legumbre con más proteína y que ayuda a ganar masa muscular

Esta opción suele ser poco consumida a pesar de aportar mayores cantidades de este nutriente

Ni lentejas ni garbanzos: la

Cómo preparar un jugo de naranja con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida te ayudará si entrenas pesas en el gimnasio

Cómo preparar un jugo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras detención de presuntos integrantes

Tras detención de presuntos integrantes de la Unión Tepito, Cártel de Sinaloa balea casa de sus familiares en Morelos

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas en Veracruz, y a su hijo

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quién sale eliminado

Survivor México: quién sale eliminado hoy 28 de agosto

Usuarios aseguran que hay un fantasma en el set de La Casa de los Famosos 3 tras actividad inusual en las cámaras

Ricardo O’Farrill hablará de sus adicciones en stand-up en el Auditorio Nacional: fecha y preventa para “Corto Circuito”

Dejarte en visto: por qué duele tanto y qué significa

Aldo de Nigris podría cenar con alguna de sus seguidoras si logra salvarse de la eliminación de La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Renata Zarazúa quedó eliminada en

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del US Open

Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos

La razón por la que Memo Ochoa no sería convocado a la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League