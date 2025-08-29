Muere uno de los bebés abandonados en Tacubaya por daño cerebral severo

(X @SSC_CDMX)

Dos recién nacidos fueron abandonados en la colonia Tacubaya en la madrugada del 24 de agosto, ambos estuvieron bajo vigilancia médica; sin embargo, la bebé murió debido a diversas complicaciones cuatro días después.

“La bebé, de sexo femenino, que fue trasladada el pasado 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, de la cual su estado de salud era reservado, presentó diferentes complicaciones como: hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo, entre otras fallas multiorgánicas, provocando lamentablemente su deceso el día de hoy 28 de agosto a las 14:45 horas”, informó IMSS Bienestar.