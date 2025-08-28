México

Cuáles son las propiedades curativas de la berenjena, el vegetal aliado del corazón

La principal recomendación de esta verdura es cocinarla antes de consumirla para aprovechar los beneficios que ofrece

Por Jesús Tovar Sosa

La berenjena es conocida por sus propiedades a favor del sistema cardiovascular. Foto: (iStock)

La berenjena, conocida científicamente como Solanum melongena, es un vegetal originario de la India que ha sido ampliamente valorado tanto en la cocina como en la medicina tradicional por sus múltiples propiedades curativas.

Su característico color morado no solo la hace atractiva a la vista, sino que es indicativo de una rica presencia de antioxidantes, especialmente antocianinas, las cuales desempeñan un papel importante en la protección del sistema cardiovascular.

Estas sustancias ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación sanguínea y disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como el colesterol “malo”. Se ha demostrado que el consumo regular de berenjena puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

Otro de sus beneficios destacados es su capacidad para regular el colesterol y los niveles de glucosa en sangre. La berenjena contiene ácido clorogénico, un antioxidante natural que ayuda a disminuir los lípidos en la sangre, combatiendo el estrés oxidativo y favoreciendo la salud del hígado.

La berenjena posee múltiples beneficios que ayudan a fortalecer el organismo. Foto: (iStock)

Además, debido a su bajo índice glucémico y alto contenido en fibra, es un alimento recomendado para personas con diabetes tipo 2, ya que contribuye a estabilizar los niveles de azúcar sin provocar picos de insulina.

La berenjena también actúa como un excelente aliado del sistema digestivo. Su alto contenido en fibra favorece el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento y promoviendo la salud del colon.

Asimismo, posee propiedades diuréticas y depurativas que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo y reducir la retención de líquidos, lo que la convierte en una opción ideal para dietas de control de peso. Al ser baja en calorías y generar sensación de saciedad, es frecuentemente incluida en planes alimenticios para bajar de peso de forma saludable.

En cuanto a sus propiedades anticancerígenas, se han identificado compuestos como los polifenoles y las saponinas en la berenjena, los cuales podrían contribuir a inhibir el crecimiento de células cancerosas y a fortalecer el sistema inmunológico. Aunque la investigación aún está en curso, los hallazgos preliminares son alentadores y refuerzan la idea de que este vegetal puede tener un papel preventivo importante.

Aunque este vegetal es rico en nutrientes, siempre es recomendable consumirlo bien cocinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de berenjena también está asociado con beneficios para la salud cerebral. Las antocianinas presentes en su piel ayudan a proteger las neuronas del daño oxidativo, mejoran la memoria y pueden reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estos antioxidantes contribuyen a mantener la función cognitiva en buen estado, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

En la medicina tradicional, la berenjena ha sido utilizada en infusiones y cataplasmas para tratar inflamaciones, aliviar dolores articulares y reducir la presión arterial. Sin embargo, es importante destacar que no debe consumirse cruda, ya que contiene solanina, una sustancia que puede resultar tóxica si se ingiere en grandes cantidades. Cocinarla correctamente elimina este riesgo y permite aprovechar sus múltiples beneficios sin inconvenientes.

En conclusión, la berenjena es un alimento funcional con un gran potencial terapéutico. Incluirla regularmente en la dieta, bien cocida y combinada con otros alimentos saludables, es una forma natural y efectiva de mejorar la salud general y prevenir diversas enfermedades.

