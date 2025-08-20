México

Cuáles son las propiedades curativas del trébol

Entre todas las especies que existen de esta planta, el trébol rojo y el blanco son los más utilizados para la medicina tradicional

Por Jesús Tovar Sosa

El trébol podría ser una
El trébol podría ser una planta con muchas atribuciones, más allá de la buena suerte. Foto: (iStock)

El trébol, conocido científicamente como Trifolium, es una planta herbácea perteneciente a la familia de las leguminosas. Aunque muchas personas lo asocian con la buena suerte, especialmente el trébol de cuatro hojas, esta planta tiene una larga tradición en la medicina natural por sus múltiples propiedades curativas.

Existen más de 300 especies de tréboles, pero las más utilizadas con fines medicinales son el trébol rojo (Trifolium pratense) y el trébol blanco (Trifolium repens). Estas variedades contienen compuestos activos beneficiosos para la salud, como isoflavonas, flavonoides, taninos, vitaminas del grupo B, vitamina C, calcio, potasio, magnesio y antioxidantes.

Uno de los usos más conocidos del trébol rojo en la medicina herbal es como apoyo para aliviar los síntomas de la menopausia. Gracias a su alto contenido en isoflavonas, que actúan como fitoestrógenos, puede ayudar a equilibrar naturalmente los niveles hormonales en mujeres que atraviesan esta etapa.

Trébol rojo. Foto: (iStock)
Trébol rojo. Foto: (iStock)

Esto contribuye a reducir molestias como los sofocos, la sudoración nocturna, la irritabilidad y los cambios de humor. Además, estos mismos compuestos se han relacionado con la prevención de la pérdida de masa ósea, lo que hace del trébol un aliado natural en la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas.

En el ámbito cardiovascular, el trébol también ofrece beneficios notables. Se ha observado que sus componentes ayudan a mejorar la circulación sanguínea, reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y favorecer la salud del corazón en general. Asimismo, posee efectos vasodilatadores que pueden ayudar a mantener una presión arterial saludable.

A esto se suma su acción depurativa: el trébol ha sido utilizado tradicionalmente para purificar la sangre y estimular la eliminación de toxinas a través del hígado y los riñones, motivo por el cual se incluye frecuentemente en infusiones desintoxicantes.

Trébol blanco. Foto: (iStock)
Trébol blanco. Foto: (iStock)

En el sistema respiratorio, el trébol también cumple una función importante. Tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que lo hacen útil en casos de tos persistente, asma, bronquitis y otras afecciones respiratorias. Ayuda a eliminar mucosidades y a calmar la irritación de las vías respiratorias, lo que lo convierte en un remedio natural valioso para tratar síntomas comunes del resfriado.

El trébol puede consumirse en infusión, en cápsulas, extractos líquidos o incluso en forma de ungüentos para uso tópico. Sin embargo, aunque es una planta con un buen perfil de seguridad, no está exenta de precauciones.

No se recomienda su uso sin supervisión médica en personas con antecedentes de cáncer sensible a hormonas, trastornos de coagulación o en quienes toman anticoagulantes, ya que sus efectos estrogénicos y sobre la sangre podrían interferir con ciertos tratamientos.

