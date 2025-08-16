México

“Que así dure el sueldo”: Estos son los mejores MEMES que dejó Nodal tras resolver toda su vida amorosa en mayo del 2024

Usuarios en redes sociales no han dejado de arremeter contra el esposo de Ángela Aguilar

Por Zurisaddai González

(X)
(X)

El nombre de Christian Nodal volvió a dominar las redes sociales tras el estreno de su entrevista con Adela Micha en el canal de YouTube La Saga.

El pasado 13 de agosto, el cantante habló como nunca antes de su vida amorosa, revelando con fechas exactas cómo se desarrolló su ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar.

En el video estrenado en
En el video estrenado en La Saga, incluye un disclaimer. (Foto: La saga, YouTuber)

Pero lo que más llamó la atención —y que no tardó en convertirse en tendencia en X (antes Twitter)— fue el “mes eterno” de mayo de 2024.

Y es que según sus propias declaraciones, ocurrieron prácticamente todos los giros importantes de su vida personal: la ruptura definitiva con Cazzu, el primer beso con Ángela, la aprobación de Pepe Aguilar y hasta su matrimonio espiritual en Roma.

La rapidez con la que se dieron los hechos y la manera en que Nodal los narró provocaron una lluvia de memes que no tardaron en viralizarse.

(X)
(X)

El eterno mes de mayo de Christian Nodal

Durante la charla de casi dos horas con Adela Micha, Nodal explicó que su historia amorosa dio un giro definitivo a partir de mayo de 2024.

En apenas tres semanas, el cantante terminó oficialmente con Cazzu, inició su romance con Ángela Aguilar, se casó espiritualmente en Roma y comenzó a vivir lo que hoy es su matrimonio civil.

(X)
(X)

Entre los momentos clave que detalló, destacan:

  • 8 de mayo 2024: ruptura definitiva con Cazzu.
  • 14 de mayo 2024: primer beso con Ángela.
  • 22 de mayo 2024: conversación con Pepe Aguilar para formalizar el noviazgo.
  • 23 de mayo 2024: comunicado oficial de ruptura con Cazzu.
  • 29 de mayo 2024: boda espiritual en Roma.

Con esta cronología, Nodal dio pie a que los usuarios de redes sociales lo convirtieran en protagonista de un nuevo fenómeno viral: el “mayo infinito”.

(X)
(X)

Los MEMES de Nodal y su mes más polémico

En X, decenas de internautas reaccionaron con humor a las declaraciones del intérprete de Adiós amor. Entre los comentarios más compartidos, destacan:

(X)
(X)
  • “El Christian Nodal haciendo cuentas para que cuadren las fechas de todo lo que pasó en mayo.”
  • “Jaja si en un mes le alcanzó para tanto, de aquí a fin de año consigo novio.”
  • “Que a todos nos dure la quincena como a Nodal le duró mayo.”
  • “Mi cara cada vez que Nodal decía que había pasado en mayo.”
  • “Pues ¿cuántos días tienen los mayos de Nodal? Se turbo mamó.”
Aseguran que Christian Nodal quiere
Aseguran que Christian Nodal quiere desaparecer entrevista con Adela Micha. (Instagram)

Los memes rápidamente convirtieron “Mayo de Nodal” en sinónimo de intensidad, y varios usuarios incluso bromearon con que el calendario del cantante debería tener más de 31 días para poder explicar todo lo que logró en ese mes.

La entrevista con Adela Micha, sumada a esta ola de humor en redes, no solo revivió el interés por la cronología amorosa de Nodal, sino que también lo consolidó como uno de los artistas que más conversación genera en la cultura digital mexicana.

