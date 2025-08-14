México

Cronología Christian Nodal: Las fechas clave de su vida amorosa con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Te compartimos el orden de cómo habría sido toda la polémica alrededor del cantante de ‘Botella tras botella’

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El pasado 13 de agosto, el canal de YouTube La Saga estrenó la esperada entrevista de casi dos horas entre Christian Nodal y Adela Micha, en la que el cantante habló por primera vez de manera directa sobre la controversia amorosa que lo ha rodeado en los últimos años.

Con detalles, fechas y declaraciones inéditas, Nodal reconstruyó su historia con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu, aclarando cuándo ocurrieron realmente sus rupturas y sus inicios de romance.

Entre revelaciones, el intérprete de Adiós amor aseguró que “Ángela no le rompió el corazón” a Cazzu y que ya habían terminado en varias ocasiones antes de su relación definitiva con la hija de Pepe Aguilar.

También dio momentos clave sobre su matrimonio espiritual en Roma con Ángela y hasta el polémico mensaje que recibió de Cazzu el Día del Padre, pocos días antes de iniciar formalmente su noviazgo con Ángela.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cronología del romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu

  • Enero 2018: Nodal conoce a Ángela Aguilar en la conferencia de Jaripeo Sin Fronteras.
  • 2020 (sin fecha exacta): Nodal habla con Pepe Aguilar para presentarle Dime cómo quieres y empieza su romance con Ángela.
  • 5 agosto 2020: Se confirma relación entre Nodal y Belinda.
  • 12 noviembre 2020: Se estrena Dime cómo quieres, colaboración con Ángela. Ambos hacen entrevistas muy sonrientes y contentos. Nodal dice en la reciente plática con Adela que en ese periodo salían en plan romántico.
El hit "Dime cómo quieres"
El hit "Dime cómo quieres" de Nodal y Ángela Aguilar revivió en los rankings. (YouTube)
  • 25 mayo 2021: Nodal le pide matrimonio a Belinda.
  • 4 febrero 2022: Según filtración, Nodal habría terminado con Belinda.
  • 12 febrero 2022: Confirman ruptura oficial.
  • 13-14 mayo 2022: Nodal y Cazzu se dejan ver juntos en Metepec.
  • 7 junio 2022: Captan a Cazzu y Nodal en Guatemala.
  • 15 abril 2023: Cazzu anuncia embarazo en concierto.
  • 27 mayo 2023: Nodal y Ángela cantan juntos en el Foro Sol.
  • 14 septiembre 2023: Nace Inti, hija de Nodal y Cazzu.
  • Abril 2024: Nodal termina con Cazzu, pero regresaron.
Aseguran que Belinda envió regalos
Aseguran que Belinda envió regalos a Inti, la hija de Nodal y Cazzu. (Infobae México)
  • 8 mayo 2024: Terminan definitivamente. Ese mismo día Nodal da entrevista a Telemundo, un mes después, los conductores revelan que en esta fecha fue cuando Cazzu le mandó mensaje por el Día del Padre.
  • 14 mayo 2024: Nodal se reencuentra con Ángela y la besa por primera vez.
  • 20 mayo 2024: Nodal le avisa a Cazzu que saldrá con alguien más.
  • 22 mayo 2024: Nodal habla con Pepe Aguilar para pedir permiso de ser novio de Ángela.
  • 23 mayo 2024: Comunicado oficial de ruptura con Cazzu.
  • 26 mayo 2024: Nodal tiene concierto en Ensenada y al finalizar invita a Ángela a Roma.
  • 27 mayo 2024: Vuelan a Roma.
  • 29 mayo 2024: Matrimonio espiritual en Roma.
  • 31 mayo 2024: personas de tiktok se encuentran a Nodal y Ángela en Roma.
  • 12 junio 2024: Concierto en Auditorio Nacional con dedicatoria pública de Ángela.
  • 24 julio 2024: Boda civil en México.
  • 26 julio 2024: Ángela Aguilar dice ‘yo gané’ en Premios Juventud.
  • 18 octubre 2024: Ángela dice en entrevista que “no se rompió ningún corazón”.
  • 31 octubre 2024: Cazzu lanza podcast contradiciendo a Nodal; él responde en un live.
  • 11 agosto 2025: Cazzu viaja a México para promocionar su libro y habla sobre manutención de Nodal a Inti
  • 13 de agosto 2025: se estrena entrevista de Adela Micha con Christian Nodal.

