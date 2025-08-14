Cronología Christian Nodal: Las fechas clave de su vida amorosa con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

(Zurisaddai González/Infobae)

El pasado 13 de agosto, el canal de YouTube La Saga estrenó la esperada entrevista de casi dos horas entre Christian Nodal y Adela Micha, en la que el cantante habló por primera vez de manera directa sobre la controversia amorosa que lo ha rodeado en los últimos años.

Con detalles, fechas y declaraciones inéditas, Nodal reconstruyó su historia con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu, aclarando cuándo ocurrieron realmente sus rupturas y sus inicios de romance.

Entre revelaciones, el intérprete de Adiós amor aseguró que “Ángela no le rompió el corazón” a Cazzu y que ya habían terminado en varias ocasiones antes de su relación definitiva con la hija de Pepe Aguilar.

También dio momentos clave sobre su matrimonio espiritual en Roma con Ángela y hasta el polémico mensaje que recibió de Cazzu el Día del Padre, pocos días antes de iniciar formalmente su noviazgo con Ángela.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cronología del romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu

Enero 2018: Nodal conoce a Ángela Aguilar en la conferencia de Jaripeo Sin Fronteras .

2020 (sin fecha exacta): Nodal habla con Pepe Aguilar para presentarle Dime cómo quieres y empieza su romance con Ángela.

5 agosto 2020: Se confirma relación entre Nodal y Belinda.

12 noviembre 2020: Se estrena Dime cómo quieres, colaboración con Ángela. Ambos hacen entrevistas muy sonrientes y contentos. Nodal dice en la reciente plática con Adela que en ese periodo salían en plan romántico.

El hit "Dime cómo quieres" de Nodal y Ángela Aguilar revivió en los rankings. (YouTube)

25 mayo 2021: Nodal le pide matrimonio a Belinda.

4 febrero 2022: Según filtración, Nodal habría terminado con Belinda.

12 febrero 2022: Confirman ruptura oficial.

13-14 mayo 2022: Nodal y Cazzu se dejan ver juntos en Metepec.

7 junio 2022: Captan a Cazzu y Nodal en Guatemala.

15 abril 2023: Cazzu anuncia embarazo en concierto.

27 mayo 2023: Nodal y Ángela cantan juntos en el Foro Sol.

14 septiembre 2023: Nace Inti, hija de Nodal y Cazzu.

Abril 2024: Nodal termina con Cazzu, pero regresaron.

Aseguran que Belinda envió regalos a Inti, la hija de Nodal y Cazzu. (Infobae México)

8 mayo 2024: Terminan definitivamente. Ese mismo día Nodal da entrevista a Telemundo, un mes después, los conductores revelan que en esta fecha fue cuando Cazzu le mandó mensaje por el Día del Padre.

14 mayo 2024: Nodal se reencuentra con Ángela y la besa por primera vez.

20 mayo 2024: Nodal le avisa a Cazzu que saldrá con alguien más.

22 mayo 2024: Nodal habla con Pepe Aguilar para pedir permiso de ser novio de Ángela.

23 mayo 2024: Comunicado oficial de ruptura con Cazzu.

26 mayo 2024: Nodal tiene concierto en Ensenada y al finalizar invita a Ángela a Roma.

27 mayo 2024: Vuelan a Roma.

29 mayo 2024: Matrimonio espiritual en Roma.

31 mayo 2024: personas de tiktok se encuentran a Nodal y Ángela en Roma.

12 junio 2024: Concierto en Auditorio Nacional con dedicatoria pública de Ángela.

24 julio 2024: Boda civil en México.

26 julio 2024 : Ángela Aguilar dice ‘yo gané’ en Premios Juventud.

18 octubre 2024: Ángela dice en entrevista que “no se rompió ningún corazón”.

31 octubre 2024: Cazzu lanza podcast contradiciendo a Nodal; él responde en un live.

11 agosto 2025: Cazzu viaja a México para promocionar su libro y habla sobre manutención de Nodal a Inti

13 de agosto 2025: se estrena entrevista de Adela Micha con Christian Nodal.