Cronología Christian Nodal: Las fechas clave de su vida amorosa con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

El pasado 13 de agosto, el canal de YouTube La Saga estrenó la esperada entrevista de casi dos horas entre Christian Nodal y Adela Micha, en la que el cantante habló por primera vez de manera directa sobre la controversia amorosa que lo ha rodeado en los últimos años.
Con detalles, fechas y declaraciones inéditas, Nodal reconstruyó su historia con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu, aclarando cuándo ocurrieron realmente sus rupturas y sus inicios de romance.
Entre revelaciones, el intérprete de Adiós amor aseguró que “Ángela no le rompió el corazón” a Cazzu y que ya habían terminado en varias ocasiones antes de su relación definitiva con la hija de Pepe Aguilar.
También dio momentos clave sobre su matrimonio espiritual en Roma con Ángela y hasta el polémico mensaje que recibió de Cazzu el Día del Padre, pocos días antes de iniciar formalmente su noviazgo con Ángela.
Cronología del romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu
- Enero 2018: Nodal conoce a Ángela Aguilar en la conferencia de Jaripeo Sin Fronteras.
- 2020 (sin fecha exacta): Nodal habla con Pepe Aguilar para presentarle Dime cómo quieres y empieza su romance con Ángela.
- 5 agosto 2020: Se confirma relación entre Nodal y Belinda.
- 12 noviembre 2020: Se estrena Dime cómo quieres, colaboración con Ángela. Ambos hacen entrevistas muy sonrientes y contentos. Nodal dice en la reciente plática con Adela que en ese periodo salían en plan romántico.
- 25 mayo 2021: Nodal le pide matrimonio a Belinda.
- 4 febrero 2022: Según filtración, Nodal habría terminado con Belinda.
- 12 febrero 2022: Confirman ruptura oficial.
- 13-14 mayo 2022: Nodal y Cazzu se dejan ver juntos en Metepec.
- 7 junio 2022: Captan a Cazzu y Nodal en Guatemala.
- 15 abril 2023: Cazzu anuncia embarazo en concierto.
- 27 mayo 2023: Nodal y Ángela cantan juntos en el Foro Sol.
- 14 septiembre 2023: Nace Inti, hija de Nodal y Cazzu.
- Abril 2024: Nodal termina con Cazzu, pero regresaron.
- 8 mayo 2024: Terminan definitivamente. Ese mismo día Nodal da entrevista a Telemundo, un mes después, los conductores revelan que en esta fecha fue cuando Cazzu le mandó mensaje por el Día del Padre.
- 14 mayo 2024: Nodal se reencuentra con Ángela y la besa por primera vez.
- 20 mayo 2024: Nodal le avisa a Cazzu que saldrá con alguien más.
- 22 mayo 2024: Nodal habla con Pepe Aguilar para pedir permiso de ser novio de Ángela.
- 23 mayo 2024: Comunicado oficial de ruptura con Cazzu.
- 26 mayo 2024: Nodal tiene concierto en Ensenada y al finalizar invita a Ángela a Roma.
- 27 mayo 2024: Vuelan a Roma.
- 29 mayo 2024: Matrimonio espiritual en Roma.
- 31 mayo 2024: personas de tiktok se encuentran a Nodal y Ángela en Roma.
- 12 junio 2024: Concierto en Auditorio Nacional con dedicatoria pública de Ángela.
- 24 julio 2024: Boda civil en México.
- 26 julio 2024: Ángela Aguilar dice ‘yo gané’ en Premios Juventud.
- 18 octubre 2024: Ángela dice en entrevista que “no se rompió ningún corazón”.
- 31 octubre 2024: Cazzu lanza podcast contradiciendo a Nodal; él responde en un live.
- 11 agosto 2025: Cazzu viaja a México para promocionar su libro y habla sobre manutención de Nodal a Inti
- 13 de agosto 2025: se estrena entrevista de Adela Micha con Christian Nodal.