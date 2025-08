Tiktoker se viraliza al exigir el regreso de mexicanos a EEUU por su talento en la cocina: “Todo sabe horrible sin ellos”

El influencer Mikey Genchi asegura que los mejores platillos, incluso los italianos o chinos, han sido preparados por mexicanos. (Instagram / @MikeyGenchi)

Un video del creador de contenido Mikey Genchi se volvió viral esta semana en TikTok, luego de que expresara con gran frustración su desacuerdo con la repatriación de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, argumentando que su ausencia afecta directamente a la calidad de la comida en diversas ciudades, especialmente en Phoenix, Arizona, donde reside.

“¿Dónde están los mexicanos? ¡Que vuelvan los mexicanos! Me encanta la auténtica comida mexicana. Creo que todos estamos de acuerdo en que es deliciosa. Los mexicanos saben cocinar”, inició Genchi en el video, publicado originalmente en su cuenta y replicado por diversos usuarios en redes sociales.

En su testimonio, el influencer explicó que, en su experiencia, los mejores platillos que ha probado —incluyendo comida china e italiana— han sido preparados por cocineros mexicanos en restaurantes de todo tipo.

“Soy de Phoenix, Arizona. ¿Sabes dónde voy para conseguir auténtica comida mexicana? A cualquier parte. Voy a donde quiero. Voy a un restaurante italiano, a un restaurante chino, a un bufet”, señaló, subrayando que la mano de obra mexicana se encuentra en los lugares menos esperados y es la responsable de la calidad gastronómica.

El tiktoker recomendó asomarse a la cocina de los restaurantes y elegir solo donde haya mexicanos cocinando (Instagram / @MikeyGenchi)

Genchi narró un caso en particular en el que pidió comida en Panda Express dos días consecutivos y quedó totalmente insatisfecho: “Todo estaba quemado. Era horrible. Así que tuve que volver a intentarlo. Al día siguiente entré y no había mexicanos. ¿Dónde están los mexicanos? ¡Que vuelvan los mexicanos! Fue horrible, amigo. Fue horrible dos días seguidos. No voy a volver”.

Incluso, recordó su visita a un restaurante italiano donde comprobó que los cocineros eran mexicanos: “La mejor comida italiana que he probado en mi vida. La mejor comida china que he probado la hicieron mexicanos”.

Para concluir su mensaje, Genchi ofreció un consejo que se volvió tendencia en comentarios: “Si buscas un buen restaurante, ¿a quién le importan las reseñas? Entra, asoma la cabeza por la parte de atrás, mira si hay un par de mexicanos. Si los hay, come allí. Va a estar riquísimo. Te lo garantizo”.

Mikey Genchi se queja de la falta de sabor en la comida tras la repatriación de cocineros mexicanos en Phoenix, Arizona. Crédito: Instagram / Mikey Genchi

El video ya acumula millones de visualizaciones y una avalancha de reacciones, tanto positivas como críticas. Algunos usuarios aplauden su reconocimiento a los trabajadores mexicanos, mientras otros lo acusan de estereotipar.

No obstante, el debate principal gira en torno a la importancia de la comunidad migrante mexicana dentro de la vida cotidiana estadounidense, especialmente en rubros tan cotidianos como la gastronomía.