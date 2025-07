La Casa de los Famosos México 2025: ellos son todos los habitantes confirmados

Afirman que La Casa de los Famosos México 3 tiene problemas de presupuesto. (Infobae México)

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ está por comenzar.

A continuación te contamos cuándo arranca, quiénes son los conductores y quiénes son las celebridades que aceptaron el reto de permanecer 10 semanas en aislamiento.

¿Cuándo comienza ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

La tercera temporada del reality show arrancará el próximo domingo 27 de julio en punto de las 20:30 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas, mientras que la transmisión 24/7 estará disponible por la plataforma de streaming Vix.

¿Quiénes son los conductores de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

Galilea Montijo - conductora principal

Odalys Ramírez - conductora

Diego de Erice - conductor

Wendy Guevara - conductora pre y post galas

Ricardo Margaleff - conductor pre y post galas

Marie Claire Harp - conductora digital

Habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ |Lista

Facundo

Esteban Facundo Gómez Bruera, nombre real del conductor y comediante mexicano, fue el primer habitante confirmado de la temporada.

“Me quedé traumado, pero estoy feliz de que Gali no está en La Casa de los Famosos México porque ahora sí podré ganar”, bromeó Facundo en ‘Despierta’ tras recordar que perdió ‘Big Brother VIP’ ante Galilea Montijo.

“Si el mundo me funa y me cancela quiero que estén de mi lado. No tengo estrategia, eso es imposible, yo creo que la onda es entrar a divertirse y mi estrategia es comer sano y dormir bien”, añadió.

Olivia Collins

La actriz fue la primera mujer confirmada en esta temporada y aseguró que entrará con toda la actitud.

“Mis hijas hasta terapia me mandaron para que aceptara entrar (...) Quiero empatar con todos, quiero mostrar mis miedos ante este proyecto, enfrentarme a ellos y resolverlos. Voy con todo. A mi edad hay cosas que ya puedo controlar mejor porque de chavita podía explotar más, aunque también soy de carácter (...) soy muy hermética, soy muy aislada", declaró en ‘Hoy’.

Aaron Mercury

Aaron Hernández González; nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro y actualmente tiene 24 años de edad. En los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales como influencer; actualmente cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram.

Alexis Ayala

David Alexis Ayala Padró, nombre completo del famoso actor y productor mexicano, fue el cuarto habitante confirmado de la temporada.

“Estoy listo, emocionado y preparado para el reto más grande de mi carrera”, declaró en ‘Hoy’.

Mar Contreras

La actriz y cantante, famosa por su participación estelar en ‘Operación Triunfo’, su protagónico en ‘High School Musical: El Desafío’ y telenovelas como ‘Teresa’, entrará a la casa esta temporada.

“Estoy muy tranquila, me siento como en mi mero mole. Quiero mi karaoke para la borrachera”, comentó.

