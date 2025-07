Angelique Boyer y Marcus Ornellas protagonizan el arranque de Doménica Montero, la nueva apuesta de Televisa

La producción ya inició grabaciones

El productor Carlos Bardasano, junto con el elenco que conforma su nueva telenovela Doménica Montero, dio el claquetazo por el inicio de sus grabaciones en la Plaza de las Estrellas, dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel.

La producción, que encabezará el horario estelar de Las Estrellas en 2026, tiene como protagonista a Angelique Boyer, quien se adentra en uno de los papeles más complejos de su carrera.

¿De qué se tratará Doménica Montero?

La telenovela, escrita por Ximena Suárez y basada en una idea original de Inés Rodena y Caridad Bravo Adams, explora la vida de una mujer que, tras tocar fondo, redescubre su poder desde lo más íntimo de su dolor. Boyer da vida a Doménica Montero, una empresaria admirada, referente de éxito y altruismo, que es humillada públicamente el día que debería haber sido el más feliz de su vida: su boda.

La historia arranca en medio del escándalo. Doménica, abandonada en el altar, no solo enfrenta la traición del hombre que amaba, sino también la exposición mediática de su desgracia.

La actriz y el productor iniciaron grabaciones

Sin buscar consuelo, se retira a la antigua hacienda familiar, en un intento por sanar lejos del escrutinio público. Pero el exilio no significa descanso: ahí se enfrenta a nuevas pruebas y conoce a Luis Fernando (Marcus Ornellas), vecino con heridas aún abiertas y un pasado que también pesa.

La conexión entre Doménica y Luis Fernando es inmediata, intensa, aunque no exenta de resistencias. Ambos arrastran cicatrices. Ella ha prometido no volver a amar, él guarda secretos. Lo que surge entre los dos se convierte en el motor emocional de una historia de reconstrucción y venganza, en la que el amor no se presenta como destino, sino como consecuencia de la evolución personal.

¿Cuál es el elenco de Doménica Montero?

El proyecto, que marca el regreso de Scarlet Gruber y Brandon Peniche en roles clave, también destaca por un reparto coral de alto nivel. Figuras como Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Nuria Bages, Alejandro Tommasi y Verónica Merchant, entre muchos otros, enriquecen una producción que apuesta por lo actoral tanto como por la narrativa.

Dirigida por Carlos Cock Marín, Juan Pablo Blanco y Carlos Santos, Doménica Montero promete apartarse de la fórmula tradicional. La historia no solo se centra en el romance, sino que aborda el dolor como catalizador del cambio, y propone un discurso donde el empoderamiento femenino no es un eslogan, sino una consecuencia natural de la trama.

Elenco de la telenovela

Carlos Bardasano, productor ejecutivo, consolida con esta obra su reputación como uno de los creadores más audaces del melodrama contemporáneo. Tras éxitos previos, esta nueva apuesta representa una evolución en tono y profundidad, sin perder el sello emocional que ha caracterizado sus proyectos.

Aunque su estreno está previsto para el primer trimestre de 2026, ya se vislumbra como una de las producciones más esperadas del año. Doménica Montero tomará el relevo en la barra de las 21:30 horas de Las Estrellas, en el espacio que esta semana ocupa Amanecer, la nueva producción de Juan Osorio.

Con un guion que promete giros emocionales y un enfoque que privilegia la evolución personal sobre la tragedia, Doménica Montero se perfila como la historia que podría redefinir el melodrama mexicano en la próxima década.