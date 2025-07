Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 3 con miedo a ser cancelado: “no quiero ser odiado” | ENTREVISTA

El influencer está listo para este programa - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 3 con un objetivo claro: que el público conozca cómo es en realidad. Pero también lo acompaña un miedo muy específico: “Que me funen, la neta”, señaló en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

Esa frase lo resume todo. No le preocupa el encierro ni las cámaras, sino salir del programa convertido en el personaje más odiado.

El influencer está consciente de que este tipo de realities pueden sacar lo mejor... o lo peor de cada quien. Lo ve como una experiencia única, algo que pocas personas viven: estar encerrado, sin contacto con el mundo exterior, con emociones al límite. Y él quiere ver qué reacciones le saca eso. “Bueno y malo”, dice.

Aarón Mercury está dispuesto a esto en La Casa de los Famosos México

Aunque asegura que está dispuesto a casi todo dentro del programa, también tiene límites. Una relación física, por ejemplo, es algo que no considera. Fuera de eso, confiesa que es bromista, relajado, pero también alguien que puede molestarse si no come bien o si siente que alguien le miente. “Eso me puede mucho”, reconoce.

En su maleta no puede faltar ropa, disfraces —porque le gusta divertirse— y todo lo necesario para afeitarse. “Me sale una barba horrible”, dice entre risas. Pero más allá de los objetos, lo que se lleva es “las ganas de romperla”, de sobresalir, de conectar con el público.

¿Y si gana? Tiene claro el destino del premio: terminar de pagar su casa. Nada de lujos, solo estabilidad.

Sin miedo a ser vulnerable

A nivel emocional, Aarón no tiene problema en mostrarse vulnerable. Si tiene que llorar, lo hará. No pretende ocultar lo que siente, ni evitar momentos difíciles. Dice que prefiere ser sincero con sus emociones antes que forzar una imagen falsa. Eso sí, lo que más le costará será no tener privacidad.

“Siempre estás acompañado, nunca hay un momento solo”, y eso, admite, puede llegar a irritarlo.

También está preparado para la ansiedad. Su plan es canalizarla haciendo ejercicio, meditando o durmiendo bien. Aunque confiesa que en ese encierro tendrá que improvisar, porque hasta meditar sin ayuda de un video de YouTube será un reto.

En cuanto a su papel en la casa, se ve como alguien relajado pero con chispa. “Yo sería el que hace bromas, el que molesta tantito, pero de buena manera”, explica. Aunque no busca pelear, tampoco evita las confrontaciones si se presentan.

Aarón Mercury abierto al amor

¿Está abierto al amor? Sí, pero no lo está buscando. Si se da, se da. Lo que quiere que el público vea a través de él es que se puede tener disciplina sin dejar de divertirse. “También me gusta la fiesta, pero hay que tener buenos hábitos. Comer bien, hacer ejercicio, cuidar tu autoestima”, comparte.

Aarón se considera muy competitivo. “Cuando voy a cualquier lado, intento ganar”, asegura. Y aunque le dolería ser nominado desde la primera semana, sabe que no lo tomaría personal. “No nos conocemos, así que no pasa nada. A darle”.

Antes de despedirse, lanza un mensaje al público: “Este programa es para que ustedes disfruten. Nosotros sufrimos, pero ustedes pásenla bien”.

Así llega Aarón Mercury a La Casa de los Famosos: con humor, con miedo, pero sin máscaras.

