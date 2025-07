Olivia Collins en La Casa de los Famosos México: Así es como piensa ganar el reality show y el cariño de las nuevas generaciones

La actriz está lista para entrar a este programa de televisión - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

A sus más de cuatro décadas frente a las cámaras, Olivia Collins no teme despojarse del guion y mostrar su esencia sin maquillaje ni luces. La actriz, reconocida por su temple y elegancia en pantalla, da un giro inesperado en su trayectoria al ingresar al reality La Casa de los Famosos México, con una consigna clara: dejar que las nuevas generaciones descubran quién es ella realmente.

“Quiero que me conozcan fuera de las cámaras”, confiesa en entrevista con INFOBAE MÉXICO. La oportunidad de conectar con un público joven, nacido entre redes sociales y virales, es su motor principal.

Collins lo tiene claro: actualizarse no es una opción, es una necesidad. “Nuestra generación no tenía este mundo digital. Ahora, esta exposición me permite acercarme a quienes no vivieron mi trabajo en televisión o cine”, afirma con la convicción de quien no se queda estancada en la nostalgia.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: La Casa de los Famosos

Olivia Collins se mostrará fuerte y vulnerable

Dentro de la actualidad en donde la sociedad vive un momento dominado por la inmediatez y la sobreexposición, Olivia elige mostrarse vulnerable, pero con dignidad.

“Me quiero mostrar como soy: fuerte, empoderada, pero también frágil. No busco dar una lección de vida, sino compartir lo que soy: mi amor por el arte, por mi carrera, por el público”, expresa con una honestidad que desarma.

Pese a los reflectores y los micrófonos encendidos 24/7, hay una línea que no está dispuesta a cruzar: el respeto.

“Ese sería mi detonante. Si alguien me lo falta, me va a encontrar”, dice, con tono firme pero sin perder la compostura. Su presencia se impone sin gritos ni máscaras. No necesita fingir liderazgo, ni asumir roles prefabricados dentro de la casa. “No sé si seré la líder o la cocinera, pero presencia sí voy a tener, te lo aseguro.”

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Olivia Collins será fiel a sus valores

Fiel a sí misma, rechaza fórmulas ajenas. No pidió consejos a ex participantes, ni se dejó llevar por estrategias ajenas. Su brújula serán sus valores.

“Aunque me dieran consejos, no los seguiría. Prefiero actuar desde mi educación, mi espíritu y mi criterio.”

Si algo ha marcado la carrera de Collins es su carácter competitivo. La actriz no es de las que se rinden ni de las que se quedan a medias.

“No me gusta perder, porque perder no me deja nada. Ganar, aunque duela, siempre enseña.” Su entrada al reality no es un acto de improvisación, sino una jugada calculada desde el temple y la entereza.

(Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

¿Qué es lo que más va a extrañar Olivia Collins?

Fuera del juego, lo que más le pesa es la distancia con sus afectos. “Extrañaré todo: mi baño, mi almohada, mi cama, mis hijas, mi nieto… dejar mi templo no es fácil.” Pero incluso ese desarraigo lo asume como parte del reto.

Consciente del poder del voto popular, lanza una petición sin rodeos: “Necesito el apoyo del público. No quiero salir, quiero ganar.” No se trata de una vanidad pasajera, sino de una declaración de intenciones. Olivia Collins no entra a La Casa de los Famosos a buscar cámaras, entra a abrirse paso en un terreno nuevo con la autenticidad como única estrategia.

En un momento en el que muchas personas podrían simular y pocos se arriesgan a ser, Olivia decide mostrarse sin filtro, con la certeza de que lo más valioso que tiene es su historia. Y esa, en sus propias palabras, “vale por sí sola”.

La actriz será parte de la nueva temporada de LCDLFM Crédito: Cuartoscuro