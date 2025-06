Infonavit presenta 150 denuncias ante la FGR por presuntos actos de corrupción

Octavio Romero habla del congelamiento de deudas y presentación de denuncias ante la FGR por actos de corrupción. (Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina “la mañanera del pueblo”, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez compartió diferentes temas entre los que figuró la deuda impagable de los créditos para la vivienda.

De acuerdo con el director del Infonavit, Octavio Romero, existe una amplia variedad de problemas derivados de este tipo de contratos previos al inicio de la 4T.

Por ello, se presentaron 150 denuncias en total ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la gráfica compartida por Romero, en 2024 se realizaron 24 y en los meses siguientes fueron desde cuatro hasta 62.

El problema de los coyotes

Los coyotes han sido uno de los problemas relacionados con la vivienda. (iStock)

Octavio Romero compartió que debido a diferentes actos de corrupción se le ha rescindido el contrato a 22 trabajadores en lo que va del año.

Además, esto se enmarca en el contexto de los “coyotes de infonavit”, que son falsos gestores que utilizan la información personal de los derechohabientes para obtener un crédito del Infonavit a nombre de otra persona y representa una de las amenazas más graves para quienes buscan acceder a los servicios de este organismo.

Según el portal oficial del instituto, estos intermediarios suelen ofrecer ayuda para trámites como la obtención de créditos, el retiro de fondos de la Subcuenta de Vivienda o el acceso a soluciones de pago, solicitando a cambio una comisión y exponiendo a los usuarios a posibles fraudes.

Además, el infonavit cuenta con diversos canales oficiales para que los derechohabientes realicen sus trámites de manera gratuita y segura, sin necesidad de recurrir a terceros. Entre los servicios que suelen ofrecer los “coyotes” se encuentran la gestión de créditos, el retiro de recursos y la tramitación de seguros por desempleo, todos ellos disponibles directamente a través de los puntos de contacto del propio instituto.

De acuerdo con el portal oficial, quienes optan por contratar a estos intermediarios no sólo pagan por trámites que el Infonavit ofrece sin costo, sino que también ponen en peligro su patrimonio y su información personal.

Con esto también advirtieron que los falsos gestores pueden suplantar la identidad del derechohabiente y comprometerlo con deudas que no le corresponden. “La información es la mejor arma que tienes contra los ‘coyotes’ y falsos gestores”, señala el portal, subrayando la importancia de mantenerse informado y utilizar únicamente los canales oficiales.

Por ello, el Infonavit pone a disposición de los usuarios diferentes vías de contacto directo para resolver dudas, recibir asesoría y realizar trámites. Entre estos canales se encuentran el número telefónico 55 9171 5050, la plataforma digital infonavitfacil.mx, y la aplicación móvil oficial.

Además, el organismo mantiene presencia en redes sociales, donde publica novedades sobre productos de crédito, soluciones de pago y servicios disponibles para los trabajadores; infonavitfacil.mx también menciona la existencia de Socio Infonavit, una plataforma de beneficios que permite a los usuarios acceder a descuentos y promociones en comercios cercanos, sin necesidad de contar con un crédito activo ni cumplir requisitos adicionales.

Para aprovechar estos beneficios, basta con registrarse en la plataforma y comenzar a utilizar los servicios ofrecidos.La protección de los datos personales constituye una prioridad para el Infonavit, que recuerda a los derechohabientes la importancia de no compartir información sensible con terceros no autorizados.