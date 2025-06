Ángela Aguilar reaparece con radical cambio de look y desata críticas con trend viral de TikTok: “Fun-Hadas” |Video

Ángela Aguilar landó una dura crítica en contra de su propia generación. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales con un radical cambio de look: se quitó las extensiones.

Hasta el momento, se desconoce por qué la intérprete de regional mexicano se deshizo del cabello postizo que lució durante toda la gira promocional de su nuevo disco ‘Nadie se va como llegó’; sin embargo, se sabe que tampoco regresó a su icónico corte de cabello estilo bob.

Y es que apareció con un corte de cabello a la altura de los hombros en un video que recientemente grabó con su amigo, el influencer Kunno.

La cantante se sumó a un trend de TikTok con Kunno TikTok: @.kunno

Critican a Ángela Aguilar y Kunno por su nuevo video ‘Fun-Hadas’

La cantante mostró su nuevo look en un video que grabó con el influencer, con quien tiene una estrecha amistad desde hace varios meses. En éste ambos aparecen bailando y brincando en una sala y corresponde a un trend viral sobre las hadas.

“Las Fun-Hadas”: escribió Kunno sobre el video que minutos después habría eliminado debido a la ola de críticas que recibieron tanto él como la intérprete.

“Las más odi-hadas.”

"Glen y Glenda- hadas."

“Kunno es lindo saliendo solo!“

"Kunno no soporto la Fun-Hada."

"Pasarán a ser las odi Hadas."

"Angela ya cumplí 1 año de funada, ni Gomita ni Ricardo."

“Enserio que Ángela se humilla sola.”

“Se suben y no se aguantan, ya lo borro.”

No obstante, algunos internautas defendieron a la cantante y halagaron su belleza.

Ángela Aguilar desata memes tras confesar que viaja con una parrilla portátil por Christian Nodal

La cantante concedió una entrevista para Pati Chapoy, en donde reveló que viaja con una parrilla portátil para complacer los antojos de su esposo Christian Nodal. Esto a pesar de que suelen ir acompañados de un chef personal.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban, en el hotel. Siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo huevito, tortitas y mole. Con Christian la verdad le hago lo mismo, lo que se antoje, la verdad comemos muchísimo, nos encanta comer", contó.

“De repente me dice: ‘Amor, me haces un huevo en salsa’. Lo que sea... y ya voy yo. He aprendido de todas las personas en mi familia (...)Mi abuelita Flor era muy de comida mexicana y cada vez que ella se metía a la cocina yo la grababa para tratar de seguir sus recetas", añadió.