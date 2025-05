“Te quiero a pesar de los tatuajes”: Ángela Aguilar comparte un emotivo momento entre su abuela y Christian Nodal

(IG: @angela_aguilar)

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir un emotivo momento entre su abuela materna y su esposo Christian Nodal.

El video comienza con la reacción de la señora Eva Mendoza a un tatuaje que la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ le pegó en un antebrazo.

“Te quiero demasiado, desgraciada”, comentó entre risas. Y es que al parecer no le gustan los tatuajes y así se lo hizo saber a Christian Nodal, quien intentó alagarla por el tatuaje falso.

La cantante compartió este conmovedor momento entre su esposo y su abuela. -IG: @angela_aguilar

“Te ves muy bien”, dijo Nodal y la señora Mendoza respondió: “Te quiero a pesar de los tatuajes”.

El video se viralizó en redes sociales, pues es la primera vez que Ángela Aguilar muestra cómo es la relación entre su esposo y su abuela materna.

Cabe recordar que la señora Eva Mendoza es oriunda de Argentina, de ahí la famosa frase de Ángela Aguilar sobre su nacionalidad: “25 por ciento argentina”.

Boda de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. (Wikipedia Commons)

¿Quiénes son los abuelos de Ángela Aguilar?

La famosa intérprete de regional mexicano es hija de Aneliz Álvarez y Antonio Aguilar.

La abuela materna de la cantante se llama Eva Méndez y es oriunda de Argentina, su abuelo materno se llama Adrián Álvarez y era originario de Chihuahua, México. Lamentablemente, el señor Álvarez murió en marzo de 2023.

La vena artística de Ángela Aguilar viene de sus abuelos paternos, los famosos actores y cantantes mexicanos, Flor Sylvestre y Antonio Aguilar.

El cantante habla de 'Dime cómo quieres' YT: Mike Salazar Oficial

Christian Nodal confiesa que Ángela Aguilar le gustó cuando él tenía 18 años y ella 13

Con tan solo 15 minutos y una chispa de inspiración, Christian Nodal y Édgar Barrera dieron vida a una de las colaboraciones más memorables del regional mexicano: Dime cómo quieres. Pero detrás de este éxito, lanzado con Ángela Aguilar, se esconde una historia que mezcla admiración artística y tensiones personales.

Fue en una entrevista para Mike Salazar en donde el intérprete de regional mexicano se sinceró al respecto:

“Cuando conocí a Ángela dije: ‘Wow, tiene un talentosa’. Yo tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Ahorita tengo 26 y ella 21... ahorita suena bien, pero antes estaba raro. Yo la miraba y decía ‘talentosa’, ella toda hermosa, estaba guapísima y demás", contó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Según el cantante, esto ocurrió cuando ambos coincidieron en el espectáculo familiar Jaripeo Sin Fronteras, liderado por Pepe Aguilar junto a sus hijos Leonardo y Ángela.

“Me ponía nervioso cada que compartíamos en ruedas de prensa de Jaripeo sin fronteras y demás. A parte mi suegro, yo no sabía, pero había una regla de que no podíamos estar en el mismo lugar, que los camerinos estábamos de lados opuestos;yo trataba de disfrazar que me gustaba (hablando de su) talento”, contó.