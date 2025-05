“Ni se metan”: el mensaje de Christian Nodal a quienes critican su vida amorosa |Letra

(Jesús Avilés/Infobae)

Christian Nodal está de fiesta, pues por fin estrenó su álbum titulado ‘¿Quién + como yo?’ y las reacciones no se han hecho esperar; mientras algunas canciones se han ganado los aplausos del público, otras han desatado controversia.

Tal es el caso de ‘Ni se metan’, pues según algunos fanáticos del cantante mexicano, sería una respuesta a quienes se han dedicado a criticar o chismosear sobre su vida amorosa.

"Ni se metan, así o mas claro!"

“Está canción tiene el mensaje tan claro.”

“Bola de metiches.”

“Era el amor de mi vida, no el de ustedes.”

“Cachetada con guante blanco.”

“Y los metiches todos atacados! Ya quisieran estar con el amor de su vida!”

(Jovani Pérez/Infobae)

Y es que Christian Nodal lleva aproximadamente cinco años envuelto en rumores sobre su vida amorosa, pues su tórrido romance con Belinda dio mucho de qué hablar al igual que su relación con Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’ y en nacimiento de su hija en común Inti.

Ni se metan |Letra completa

¿Quién?

¿Quién les preguntó?

¿Quién pidió su opinión?

Porque claramente no fui yo

Si ando un poco mal, es normal, no me pidan que me dé igual

No se puede todavía porque ¿Quién causó la herida?

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo de sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas, se me mete en la cabeza ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan

Era el amor de mi vida, no el de ustedes

Pa’ empezar, solo era mía

Si todo el tiempo me acuerdo de sus besos que les valen, muy mi pedo

Y si se me pasan las cervezas, se me mete en la cabeza ir a rogarle hasta su puerta

Ni se metan