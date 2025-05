“Han sido muy crueles”: esto dijo Ángela Aguilar sobre su primer año de matrimonio con Christian Nodal

Los cantantes se casaron el 24 de julio de 2024. (Foto: IG/@nodal)

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebrarán su primer aniversario de bodas el próximo jueves 24 de julio. Hasta el momento, se desconoce cómo planean festejar los enamorados, sin embargo, se sabe cómo ha sido su matrimonio más allá de los escándalos.

Fue en una entrevista que la intérprete de regional mexicano concedió para Mariano Osorio donde se sinceró al respecto; sin profundizar en detalles, habló sobre sus primeros 12 meses de casada con Nodal.

“Ya casi cumplimos un año. Yo solo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo; me da mucha fuerza, porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también”, dijo.

La cantante habría hecho referencia a los ataques que han recibido en redes sociales YT: Mariano Osorio Oficial

La cantante no especificó qué ha sido cruel en su matrimonio; sin embargo, podría ser una referencia a los ataques que tanto ella como su esposo han enfrentado por su romance.

“Yo no podría estar sonriendo si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, añadió.

Y es que los cantantes han enfrentado el escudriño de los internautas desde que confirmaron su romance, principalmente por la premura en que se desarrolló públicamente su historia de amor.

Al parecer, solo contrajeron nupcias por el civil. (Instagram)

Cabe recordar que Christian Nodal anunció su separación de Cazzu a mediados de mayo de 2024, días después de que fue captado a solas con Ángela Aguilar; en junio, la integrante de la dinastía Aguilar confirmó su romance con el cantante mexicano y en julio contrajeron nupcias en una lujosa hacienda de Morelos.

Ángela Aguilar aprovechó la entrevista para explicar por qué acompaña a Christian Nodal en todos o casi todos sus conciertos.

“Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas; estamos muy unidos”, dijo.

La cantante ha sido criticada por cantar con su esposo en varios shows YT: Mariano Osorio Oficial

Asimismo, aseguró que ambos están tratando de adaptarse a su estilo de vida y “crear un hogar dentro de los viajes” tal y como en su momento lo hicieron sus abuelos paternos, Flor Sylvestre y Antonio Aguilar.

“Esta canción me la hizo mi esposa”: así presumió Christian Nodal ‘El Equivocado’, la nueva canción de Ángela Aguilar

En esa misma entrevista, la cantante habló sobre ‘Nadie se va como llegó’, su nuevo álbum que es una parte muy importante en su carrera porque es el primero que produjo sola.

“La hice con mucho cariño y con mucho respeto a lo que siento, al momento en el que estoy y dándole este cariño a los fans porque ellos siempre han sido parte de mi vida. (La historia detrás de esta canción) es la mía”, comentó.

'El Equivocado' fue escrita por Omar Robles bajo indicaciones de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Respecto al sencillo ‘El Equivocado’, confesó que sí está inspirado en su esposo Christian Nodal.

“Él presumía: ‘Esta canción me la hizo mi esposa’, llegaba con mi mamá y le decía: ‘Suegrita, ya viste la canción que me hizo mi esposa’; era la plática y duró yo creo como dos semanas”, dijo.