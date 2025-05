Quién es la ex esposa de Alexander Acha que se divorció de él por vivir a la sombra de su padre Emmanuel

Alexander Acha y Christiane Burillo están divorciados desde hace 16 años. (Foto: Instagram @alexanderacha)

Christiane Burillo sorpendió a propios y extraños al compartir una fotografía de su boda con Alexander Acha, de quien se separó hace 16 años.

Junto a la imagen escribió un mensaje en el que detalla las supuestas razones por las que puso fin a su historia de amor con el músico; una de ellas relacionadas con su padre; el cantante Emmanuel.

“Me separé de Alexander Acha cuando entendí que no podía salvar a alguien que aún vivía a la sombra del sol de otro. Él tenía todo para ser el próximo Luis Miguel (voz, porte, romanticismo heredado) pero no pudo soltarse del eco de su padre Emmanuel”, detalló.

Y agregó: “Y yo… yo no vine a ser eco de nadie. No me casé con una promesa, me casé con un hombre; las promesas pesan más que el amor cuando uno no se atreve a ser libre”.

Christiane señaló los motivos que la orillaron al divorcio. (Instagram/lunanicolearte)

Asimismo, confesó que al iniciar su relación con el cantante, tenía el objetivo de construir un hogar, pero pese a las apariencias que se viven dentro de la industria decidió soltar antes de perderse a sí misma.

“Yo no soy la chica de humo, aunque muchos así me llamaron. Fui la mujer que lo amó, la que creyó en su música, la que quiso formar un hogar en medio de una industria de espejos. Y no estuve sola”, puntualizó.

Ante dichas declaraciones, el nombre de Emmanuel y Alexander Acha, exparticipantes de Juego de Voces, comenzó a sonar fuertemente en la industria del entretenimiento, pero también surgio la intriga por conocer más sobre la ex pareja del músico.

Quién es Christiane Nicole Burillo Alemán, expareja de Alexander Acha

El nombre de Christiane Nicole Burillo Alemán resuena en el panorama literario mexicano, aunque su vida personal capturó la atención nacional durante 2008, cuando contrajo matrimonio con el cantante Alexander Acha, hijo del icónico intérprete Emmanuel, en una serie de ceremonias que incluyeron un enlace civil en Guadalajara y una boda religiosa en las playas de Cancún.

Sin embargo, la relación tuvo una corta duración que llegó a su fin seis meses después cuando formalizaron su divorcio en 2009. Lejos de limitarse al episodio mediático de su vida sentimental, Burillo Alemán ha consolidado su nombre en la escena cultural como escritora y poetisa, dedicada a enriquecer la literatura de su país.

Emmanuel y Alexander Acha emocionaron en Juego de voces (Foto: Televisa)

Actualmente, el cantante está casado con María Rojo de la Vega, con quien contrajo nupcias en 2013. La pareja tiene tres hijos: Mikel, Kiara y André, considerado un “milagro”; ya que María fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una condición crónica que, según su diagnóstico, le impedía la posibilidad de tener más hijos.