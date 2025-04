Kunno reacciona los rumores de un beso con Christian Nodal: “Tómenselo como chiste”

Christian Nodal y Kunno: acusan al influencer de coquetear con el esposo de Ángela Aguilar en video (TikTok)

El creador de contenido Kunno aclaró que su relación con Ángela Aguilar y Christian Nodal no se ha visto afectada tras la circulación de un video generado con inteligencia artificial en el que supuestamente aparece “besando” al cantante.

El tiktoker desmintió cualquier conflicto con la pareja y aseguró que el material es completamente falso.

En un encuentro con los medios de comunicación, Kunno explicó que ya tuvo oportunidad de ver el video y lo calificó como un montaje realizado con inteligencia artificial. Aunque lo tomó con humor, admitió que este tipo de contenidos pueden resultar incómodos tanto para él como para Nodal.

El creador de contenido desmiente cariñoso gesto con el cantante |Crédito: TikTok/kalessyvalentina94

El influencer hizo un llamado a los internautas para no creer en este tipo de materiales y evitar tergiversar la información. “Todo lo que se haga con inteligencia artificial, por favor, no se lo crean. Tómenselo como chiste, de una manera linda. No tergiversen la información porque no va a arruinar la amistad, pero puede ser un poco incómodo”, expresó.

La amistad de Kunno y Ángela Aguilar

¡Unidos por el ‘hate’ en redes! Así nació la amistad entre Ángela Aguilar y Kunno: “Era su fan y lloraba” (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Kunno también aprovechó para reiterar que mantiene una buena relación con Ángela Aguilar, actual pareja de Christian Nodal, y negó cualquier tipo de enfrentamiento entre ellos. Según detalló, ambos comparten experiencias similares al haber enfrentado críticas en redes sociales, lo que ha fortalecido su vínculo. Además, reveló que los cantantes lo han invitado a su próxima fiesta de aniversario de bodas, la cual podría celebrarse en las próximas semanas en Texas.

El video en cuestión, que generó una ola de comentarios polarizados en redes sociales, llevó a que algunos usuarios relacionaran sentimentalmente a Kunno y Nodal, a pesar de que el material es un montaje. Sin embargo, el creador de contenido insistió en que este tipo de rumores no afecta su amistad con la pareja ni su relación con otros artistas del medio.

Por otro lado, Kunno también desestimó las críticas que han surgido en redes sociales debido a su interacción con Cazzu y Belinda, quienes fueron parejas de Christian Nodal antes de su matrimonio con Ángela Aguilar. Según el influencer, estas interacciones no tienen relevancia en su relación con los actuales esposos, quienes han demostrado confianza y cercanía hacia él.

El tiktoker, conocido también como Papi Kunno, ha sido un defensor de la autenticidad en redes sociales y ha pedido a sus seguidores que no se dejen llevar por contenidos manipulados o creados con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Su postura busca evitar malentendidos y preservar las relaciones personales y profesionales que mantiene dentro del medio artístico.