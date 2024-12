El costoso hobbie de Gabito Ballesteros, supuesto nuevo amor de Belinda, que lo conecta con su padre

Gabito Ballesteros decidió invertir en un negocio que conoció gracias a su padre. (Max Alonso/infobae)

Gabriel Ballesteros Abril, mejor conocido como Gabito Ballesteros se ha convertido en uno de los referentes del género musical conocido como “corridos tumbados” gracias a sus exitosas colaboraciones y amistad con artistas como Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma.

El cantante sonorense saltó a la fama luego de aparecer en temas como “AMG”, “Vino Tinto”, “Lou Lou”, desde entonces su nombre fue cada vez más recurrente en los primeros lugares de plataformas digitales como Spotify y YouTube a la par de que participaba en conciertos y festivales musicales como el ARRE o el Flow Fest.

Al igual que muchos artistas, el intérprete de “Sin Yolanda”, decidió invertir parte de su riqueza en negocios alejados de la música, aunque en el sonorense tomó en cuenta sus gustos personales y su experiencia familiar para adentrarse en la compra de tráileres de carga los cuales pueden llegar a costar más de 900 mil pesos cada unidad según información de Mercado Libre.

El origen de la afición de Gabito por los tráileres

El precio de los vehículos de carga pueden alcanzar hasta 2 millones de pesos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros artistas que tienen afición por los relojes caros, la joyería o los autos de lujo, Gabito Ballesteros mencionó en entrevista con Pepe Garza que tiene un gusto particular en la compra de tráileres (camiones de carga) aunque también son un negocio importante para él.

“A mi me gustan los negocios, ahora que lo mencionas me gustan los tráileres (...) aunque también es un negocio para mí, si me gusta gastar en algo, gasto mucho en eso, en tráileres” comentó el cantante de corridos tumbados en el podcast Pepe´s Office.

La razón del gusto del sonorense por los vehículos de carga, que pueden costar hasta dos millones de pesos, proviene de su entorno familiar, pues según comentó, su padre y su tío siempre se han dedicado al negocio de los tráileres, incluso mencionó que tenían un taller cerca de su casa y Gabito desde niño soñaba con subirse y manejar su propia unidad.

“Yo crecí viéndolos, me acuerdo cuando subía y lo manejaban (...) y sé moverle, a veces me subía ahí con los muchachos que trabajaban con nosotros y de repente me iba a 100 kilómetros con ellos por un lado diciéndome que rollo, no tiene mucha ciencia incluso se maneja mejor que un carro”, añadió el sonorense.

Aunque Gabito comenzó comprando los vehículos como hobbie, después comenzó a trabajarlos como negocio, aclarando que logró llegar a dar ese paso con ayuda de su familia debido a que ya tenían la noción y los contactos para iniciar a trabajarlos.

Los rumores del romance entre Gabito y Belinda

Los cantantes ya habían despertado rumores de un romance Crédito: (Especial)

Recientemente se viralizó un video en el que se ve a Belinda, ‘reina del pop mexicano’, descendiendo de una camioneta mientras el cantante de corridos tumbados, le abre la puerta y le da un beso discreto en la oreja. Este gesto desató una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambos artistas.

Los rumores se intensificaron luego de que se confirmara la presencia de la cantante de pop en el último concierto de Gabito Ballesteros en Hermosillo, Sonora, y aunque al momento no se ha confirmado o desmentido la relación, la cercanía entre los artistas no es reciente.

El pasado octubre, se les vio posar juntos en una foto durante el Gran Premio de México, al que habrían asistido con un grupo de amigos en común. En la foto se ve como el sonorense abraza a la cantante mostrando una relación de confianza que tienen desde hace tiempo al acercarse de esa forma a la cantante de pop.

Una de las polémicas que desató esta supuesta relación fue la diferencia de edades entre los artistas, pues el intérprete de “Sin Yolanda” con 25 años es 10 años menor que Belinda, la misma diferencia que tuvo la cantante de pop con su última pareja conocida, Cristian Nodal.