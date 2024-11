SCJN ordena a Congreso de Chiapas despenalizar el aborto

Chiapas permite la interrupción legal del embarazo solo en casos de violación, peligro de muerte o cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Congreso del Estado de Chiapas legislar la despenalización del aborto para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción del embarazo, esto luego de que invalidara el artículo 181 del Código Penal para el Estado.

La decisión se tomó durante la sesión realizada la tarde de este jueves 7 de noviembre, en la que se discutió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para invalidar el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, el cual fue publicado el 3 de mayo de 2023.

Dicho artículo preveía supuestos no sancionables a mujeres embarazadas a consecuencia de violación, cuando corriera peligro de muerte o cuando el producto sufriera alteraciones genéticas o congénitas que den pauta a trastornos físicos o mentales graves.

“El Pleno consideró que la disposición invalidada era lesiva de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con discapacidad de gestar, por no permitir la interrupción del embarazo durante la primera etapa de gestación, aunado a que acotaba la posibilidad de realizar el aborto en supuestos muy específicos”, detalló la Corte.

Durante la discusión también se propuso extender los efectos de invalidez a los artículos 178 y 183, el primero que establece el delito de aborto, y el segundo que sanciona a las mujeres que voluntariamente lo consientan o practiquen.

Sin embargo, al no alcanzar la mayoría calificada para que surta efecto la medida, no se pudo despenalizar el aborto en Chiapas, ya que con un total de 5 votos a favor por la invalidez del 178 y de 7 por el artículo 183, no se obtuvo el mínimo de 8 necesario.

Ante la invalidez del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el Pleno de la Corte llamó al Congreso local a que legisle en materia de aborto para garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a la interrupción del embarazo, a más tardar durante su próximo periodo de sesiones, una vez que sea notificado el engrose de la sentencia.

San Luis Potosí despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación

La tarde de este jueves 7 de noviembre el Congreso de San Luis Potosí aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, esto luego de que la propuesta fuera discutida y aprobada en comisiones.

Con cuatro votos en contra, dos abstenciones del Partido Verde de México, 20 a favor y la inasistencia de Sara Rocha, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la modificación del Código Penal del Estado fue aprobada por el pleno.

Esta decisión convierte a San Luis Potosí en la entidad número 16 en eliminar el delito del aborto en México.