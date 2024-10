Tras linchamiento de sicarios de la FM, Delfina visita Texcaltitlán: reafirma construcción de cuartel de la GN

La gobernadora del Estado de México lamentó el enfrentamiento en Texcaltitlán Credito: (captura / cuartoscuro)

Luego del linchamiento de diez sicarios de la Familia Michoacana el pasado 8 de diciembre de 2023 en el municipio de Texcaltitlán, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reafirmó la creación de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) durante su visita este jueves 24 de octubre.

Durante un recorrido realizado en Texcapilla, la mandataria informó que la construcción sigue en pie, esto luego de que existieran rumores de la cancelación del proyecto que busca mantener operativos en la zona para evitar la presencia de grupos del crimen organizado.

“No hay ninguna situación de que no se vaya a hacer para que no escuchemos rumores que a veces no son nada, ni ciertos ni tienen sustento”, aseguró.

Por su parte, el General José Martín Luna de la Luz afirmó que se mantienen a la espera de obtener el dominio del predio y proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como propietario, por lo que se espera que al tenerlo transcurran de cuatro a cinco meses para concluir la obra del cuartel.

“Como es un ejido y son cuatro propietarios tuvimos que llegar a una conciliación, el predio ya prácticamente lo tenemos, únicamente nos falta un paso, que es obtener el dominio del predio y proponer a la Secretaría de la Defensa Nacional de que ya está bajo su propiedad y ya en cuanto se autorice la construcción iniciar la obra”, comentó.

Cabe recordar que un predio del municipio fue donado a la SEDENA con el objetivo de instalar un cuartel en el que tendrán presencia corporaciones de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, esto con el fin de realizar operativos permanentes en la zona a fin de garantizar la seguridad de los pobladores.

Aunado a lo anterior, el pasado 17 de enero de este año se creó un mando especial en el Edomex que está a cargo de la 22 Zona Militar, bajo el mando de Claudio Edmundo Huizar de la Torre, quien fue designado luego del enfrentamiento ocurrido entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana.

Delfina Gómez agradece la confianza de los pobladores de Texcaltitlán

La Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez. |Cortesía Gobierno del Estado de México

Durante su visita a Texcaltitlán, la mandataria agradeció la confianza que las familias han tenido a su gobierno, por lo que ratificó su compromiso para garantizar la seguridad de los pobladores ante la presencia de grupos del crimen organizado en la región.

“Yo lo único que les he pedido a los familiares es que nos tengan esa confianza de que se está trabajando, vamos a hacer las mesas que sean necesarias, obviamente eso a veces no puede subsanar el dolor que tienen, pero sí que vean que se está trabajando, entonces vamos a fortalecer esa comunicación”, detalló.

Finalmente, comentó que se han mantenido apoyos y becas para niños, personas discapacitadas, madres y en las escuelas para mejoras y reparaciones, por lo que continuarán pendientes del caso y continuarán con la entrega de los programas.

“Hasta donde podamos apoyar lo vamos a hacer, pero queda pendiente el caso y le seguiremos dando curso hasta donde nosotros podamos”.