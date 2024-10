Christopher Uckermann: su difícil noviazgo con Anahí, las peticiones para trabajar con Belinda en Televisa y los problemas en RBD (Fotos: Televisa)

Christopher Uckermann, el querido ‘Diego Bustamante’ e integrante del grupo musical RBD, ha revelado detalles sobre los desafíos que enfrentó la banda tras su regreso a los escenarios. Aunque en la charla, también abordó el amorío que tuvo con Anahí o las condiciones que le puso a Televisa para hacer una telenovela con Belinda, con quien también se le relaciona sentimentalmente.

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, Uckermann explicó que el retorno de RBD implicó reactivar problemas del pasado, algunos de los cuales se relacionan con cuestiones legales que aún no se han resuelto completamente.

El cantante mencionó que al volver a la actividad, los integrantes de RBD asumieron roles de producción, lo que representó un cambio significativo en su dinámica. “Nos tocó estar como productores, lo cual fue un salto cuántico”, comentó Uckermann, destacando que esta nueva responsabilidad les permitió abordar los problemas de manera diferente a como lo hicieron en el pasado.

El cantante y actor no dudó en romper el silencio sobre las polémicas más grandes que ha protagonizado, incluyendo sus romances y proyectos como ‘Rebelde’ Crédito: IG, christophervuckermann / Televisa

RBD en Perú y Argentina; problemas con Guillermo Rosas arruinó sus planes

Uckermann también habló sobre la intención original de continuar con la gira, que incluía presentaciones en países como Argentina y Perú. Sin embargo, los problemas legales que surgieron obligaron a detener el tour. “Nuestro plan era irnos a Argentina, a Perú, pero lastimosamente en este medio no todos tienen los mismos intereses”, explicó el cantante, quien espera que las cuestiones legales se aclaren pronto.

Además, Uckermann recordó los abusos que vivieron durante la primera etapa de RBD y cómo, en esta ocasión, decidieron no repetir esas experiencias. Para ello, los integrantes crearon una empresa que les permitió tener un mayor control sobre la gira y garantizar que las condiciones fueran claras para todos. “Así como vivimos abusos hace 20 años, no estábamos dispuestos a repetir estos abusos”, afirmó.

RBD en Perú y Argentina; problemas con Guillermo Rosas arruinó sus planes (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El noviazgo entre Christopher Uckermann y Anahí: Mia Colucci dio todo por el amor de Diego Bustamante

En otro segmento de la entrevista, Uckermann compartió detalles sobre su relación con Anahí, su compañera en RBD. Recordó cómo, durante los años de auge de la banda, ambos mantenían una relación que, aunque bonita, enfrentó dificultades al terminar.

“Muy bonita relación. Se compró su patineta. Yo en esa época usaba mis tenis skatos. Me acuerdo que estábamos filmando el video de Sálvame, ella se vestía así, pero el amor hace que haga cosas que no esperas. Se iba conmigo a patinar, pero no era su naturaleza”, recordó.

“Lo difícil fue cuando terminamos porque verte la cara, llegaba con otra chica”, relató Uckermann, quien también mencionó que, para evitar el acoso de los fans, solían quedarse en casa viendo películas.

El noviazgo entre Christopher Uckermann y Anahí: Mia Colucci dio todo por el amor de Diego Bustamante (Foto: Instagram/@anahi)

¿Por Belinda? Christopher Uckermann no quería hacer la telenovela ‘Aventuras en el tiempo’

Por último, Uckermann rememoró sus inicios en las telenovelas y cómo, siendo un niño, negoció con la productora Rosy Ocampo para protagonizar “Aventuras en el Tiempo” junto a Belinda.

Entre sus peticiones, incluyó tener un PlayStation en su camerino y la libertad de patinar por las instalaciones de Televisa. “Pedí que pudiera patinar por todo Televisa en mi patineta”, recordó Uckermann, quien finalmente dejó la actuación para disfrutar de su adolescencia.