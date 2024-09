Por qué dicen que el youtuber Yulay se enlistó en el Ejército Mexicano

(Instagram/@yosoyyulay)

El nombre real de Yulay es Julio César Salazar, se hizo famoso por hacer videos de bromas, regalar dinero y realizar varios retos; sin embargo, recientemente sus fans vieron un cambio radical en su contenido.

De la nada, Yulay borró todas sus publicaciones de Instagram y únicamente dejó una foto en la que posaba con el uniforme del Ejército Mexicano, además de que varias personas subieron videos del creador de contenido rodeado de sus compañeros militares.

En la descripción de su foto, Yulay escribió “C.A.C.I.R. en proceso”, esas siglas significan Curso de Adiestramiento de Combate Individual Regional, se trata de la primera fase para capacitar el personal de recién ingreso al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El youtuber borró todas sus publicaciones para dar a conocer material sobre el Ejército Militar Mexicano Crédito: (Instagram/@yosoyyulay)

Algunas personas asumen que Yulay continuará todo el proceso para ser parte del Ejército Mexicano y otras aseguran que únicamente está documentando cómo son las fases, se trataría de un video educativo u orientativo en su canal de YouTube.

Es en esta fase donde “se les imparten los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente; y aprenden habilidades básicas para un combatiente individual; asimismo, se inculca el sentimiento de identidad institucional para lograr su adaptación a la vida militar”, de acuerdo con la página oficial de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

(Instagram/@sombratacticamx)

Por otra parte, Yulay estuvo presente en el Desfile Militar del 16 de septiembre, pues en sus redes sociales publicó videos de algunos pelotones en el Zócalo de la Ciudad de México.

El youtuber no ha dicho explícitamente si está trabajando en un proyecto para su canal de YouTube o si efectivamente tiene planeado transformar totalmente su ocupación. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram:

“¿Por qué quito todo y bajó de seguidores?”, Cuando me rompan el corazón no diré nada pero habrá señales. Suerte en todo”, “Próximo video: Defendiendo Culiacán con 5 pesos”, “Tre un micrófono en el pecho es para un vídeo solamente”, “Habíamos visto a ex militares convertirse en youtuber pero nunca un youtuber convertirse en militar, quedará en la historia”, entre otros.