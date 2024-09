Cuáles son los corridos “prohibidos” de los Tigres del Norte que causaron polémica y hasta multas

La banda se ha enfrentado en múltiples ocasiones a la censura. (Cuartoscuro)

Los Tigres del Norte son un grupo musical mexicano que ha cruzado fronteras internacionales debido a su extensa trayectoria.

Se han caracterizado por sus letras confrontativas en las que a manera de cronistas relatan acontecimientos de México, lo que les ha valido 6 grammys y 12 grammys latinos pero también la censura de diversos temas.

Entre los géneros que interpretan está la música norteña, ranchera, los corridos y los narcocorridos aunque en otras ocasiones han fusionado tintes de cumbia y quebradita.

¿Cuáles son sus canciones “prohibidas”?

La agrupación ha destacado por confrontar diversos temas controvertidos como la migración, la política, el narcotráfico, entre otros. (JORGE ORTEGA/CUARTOSCURO)

Los Tigres del Norte han sido víctimas de la censura en múltiples ocasiones, entre las que destaca su concierto en un palenque de Chihuahua, México. La agrupación tenía prohibido interpretar “El jefe de jefes” pero de acuerdo con Jorge Hernández, cantante de la banda, “el público tiene la última palabra”.

Recibieron una multa de 300 mil pesos, pagaron la cantidad solicitada y posteriormente cantaron el tema.

La reina del sur

“Demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos los sorprendió Teresa la mexicana”.

La canción está basada en el libro “La reina del sur” del autor español Arturo Pérez-Reverte, publicado en 2002. El tema desarrollado por Los Tigres del Norte cuenta el escape de la “tía Teresa Mendoza”, una traficante de Sinaloa, México luego de que “El güero Ávila”, advierte que recibirá una llamada telefónica después de que lo asesinen.

Huye a España y reúne a varias personas junto a Santiago Fisterra comprando y vendiendo droga a diferentes países como Francia y Rusia. La describen como una “mujer muy valiente” y “una tía muy pesada”.

La granja

En el 2009 denunciaron censura por parte de los organizadores del Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo la premiación “Lunas del Auditorio”, pues les solicitaron que no cantaran “La Granja” porque contiene referencias a la inseguridad que se vive en México, por lo que rechazaron y no asistieron al evento a modo de protesta. Los organizadores dijeron que se debió a un error de comunicación y a una diferencia de criterios artísticos.

El tema fue desarrollado como fábula y utiliza a diferentes animales para hacer referencia a las figuras de autoridad. En la letra menciona a una “perra amarrada” que al ser liberada genera caos, dice que los puerquitos se alimentan de la granja, quieren más maíz y esto hace que el granjero pierda la confianza.

Esto sólo es un fragmento de lo que menciona la letra, pero posteriormente hace referencia a temas como la desinformación y la migración. Para concluir la canción dice que la unión hace la fuerza y esto ayuda a restaurar el orden y la seguridad, destacando que es responsabilidad de todos enfrentar estos conflictos.

Ataúd

La canción generó revuelo en el público y en la agrupación, pues Hernán Hernández decidió separarse. Posteriormente se reintegró con la condición de que no se interpretara de nuevo el tema y que no contara con video musical.

La polémica alrededor del tema radica en que algunas personas relacionan la canción con la invitación al feminicidio aunque habla de una ruptura amorosa. Algunas frases como “prepárate que están lloviendo balas y hoy el tiro al blanco no soy yo”, son susceptibles a interpretaciones diferentes.

La bala

El álbum “Realidades” cuenta con esta canción en la que narran la historia de un padre de dos hijos. El de 18 años se junta con gente que a ojos del papá, son diferentes a él y aunque presiente algo, no dice nada para evitar conflictos.

La muerte del hijo menor es la sorpresa fatal, pues fallece a manos de su hermano mayor al estar involucrado con los cárteles de la mafia y al final menciona que ese caso es sólo uno más en la lista de víctimas por la corrupción en la sociedad, por lo que invita a la gente a denunciar.

Crónica de un cambio

El cantante de la agrupación mencionó a Univisión que recibieron una llamada de la Secretaría de Gobernación en la que les expresaron descontento las autoridades y les pedían que no hicieran más temas de ese tipo, de lo que los músicos hicieron caso omiso.

En esta melodía se hace crítica al gobierno del ex presidente Vicente Fox pues plantea dudas sobre las decisiones y acciones del mandatario, quien fue el primer presidente del Partido Acción Nacional, después de que el Partido Revolucionario Institucional hubiera gobernado por décadas.

Uno de los versos que señala directamente al ex presidente dice: “Los que controlan a petróleos mexicanos van a Las Vegas como ricos potentados ¿Se lo merecen o la plaza la compraron? ‘Ora, mi zorro, ¿cuándo aplicamos el cambio?”

Una carrera contra la censura

Pese a que se han enfrentado a la censura en múltiples ocasiones, los integrantes de la banda han recibido 6 Grammys y 12 Grammys Latinos. (EFE 163)

De acuerdo con el libro editado por el Colegio de la Frontera Norte “Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México” de José Manuel Valenzuela Arce, Los Tigres del Norte han sufrido censura en diferentes estados de la república mexicana como Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Esto los motivó a realizar una grabación titulada “Corridos prohibidos” un álbum que recoge temas como “El Gato Félix” o “El circo”, donde describen a dos hermanos ambiciosos llamados Carlos y Raúl, dueños de un circo, metáfora que alude al narcomundo.

En una ocasión tuvieron como artista invitado a Zack de la Rocha durante un concierto en Los Ángeles e interpretaron “Somos más americanos” haciendo una muy breve introducción con “Killing in the name”, un tema de Rage Against the Machine.