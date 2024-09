¡ES OFICIAL! Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

La Jefa le dio la noticia a los habitantes durante la madrugada tras el ataque del youtuber contra Gala Montes. (VIX)

Durante la madrugada del miércoles 4 de septiembre, La Jefa convocó a todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2 para darles una fuerte noticia que modifica el juego. Adrián Marcelo abandonó el reality show tras la discusión protagonizada entre el youtuber y Gala Montes.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”.

El youtuber no volvió a aparecer en ninguna cámara, no se despidió de los habitantes y tampoco empacó. Por lo que la producción solicitó ayuda para que recogieran las cosas del regiomontano para colocarlas en el almacén. Hasta el momento el reality no ofreció más detalles acerca de los motivos para la salida de Adrián Marcelo, ni la condición en que se retiró.

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

Tras la salida del influencer, internautas celebraron la acción pero también hubo reclamos porque sucedió después de que LCDLFM comenzara a perder marcas patrocinadoras. “Les tocaron la bolsa y ahora sí actuaron”, “Hoy duerme tranquilo México”, “Lo obligaron a abandonar antes de que se perdiera los pocos patrocinadores”, “Se tardaron, adiós Adrián Marcelo”.

Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México 2 en medio de un ambiente de tensión. Pues en plena transmisión de la gala el martes 3 de septiembre el youtuber fue cuesitonado por la conductora Odalys Ramírez por la polémica declaración que lanzó Adrián en la gala de eliminación el domingo pasado. Todo comenzó cuando el influencer fue salvado y al regresar con su equipo (Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín) soltó una expresión: “Una mujer menos para maltratar”.

En su momento provocó la risa de sus compañeros, pero aquel momento quedó docuemntado en un videoclip que rápidamente se viralizó. Lo cual provocó un gran revuelo e indignación en la audiencia, ya que fue calificado como una acción misógina y de violencia. Adrián intentó aclarar aquella declaración, señalando que se había tratado únicamente de una broma derivada de los posicionamientos de Arath de la Torre y Gala Montes.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

“Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras”, dijo.

“Desde el día uno, incluso antes de entrar sabía a lo que venía con una mujer inestable, con todo respeto. Con una mujer que necesita medicarse tres veces al día para estar en competencia y bueno una disculpa a ti, y a todas las mujeres si lo tomaron como tal. Fue una broma”, aseguró. Fue entonces que la joven intervino y encaró a Marcelo enfrascándose en una fuerte pelea verbal.

“Sigue haciéndolo, sigue violentándome. (...) Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces”, gritó Gala. Enseguida el creador de contenido arremetió contra ella utilziando una vez más los problemas familiares de Gala y su salud mental.