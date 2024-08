Beca Benito Juárez: qué hacer si recibiste tu tarjeta y no te han depositado en más de 45 días

Toma nota de lo que debes hacer si no has recibido tu Beca Benito Juárez (Foto: Twitter/@JovConFuturo)

Si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez y te entregaron tu tarjeta este año pero no has recibido el depósito del apoyo económico debes saber que hay varias posibles razones detrás de este problema.

En primer lugar, ten en cuenta que es normal que no te hayan depositado tu beca inmediatamente. Pueden pasar hasta 45 días sin que recibas el monto que te corresponde, pero si la espera rebasa este límite, probablemente hay un problema.

Uno de los motivos puede ser que no cambiaste el NIP. Este proceso es importante no sólo porque protege tu cuenta sino porque si no lo llevas a cabo el pago no se efectuará.

Pero si este no es tu caso, seguramente te estás preguntando qué hacer si recibiste tu tarjeta y no te han depositado en más de 45 días. La respuesta es más sencilla de lo que imaginas.

Posiblemente no has recibido tu Beca Benito Juárez por no haber cambiado el NIP (Foto: X/@VoxPopuliNoti)

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, lo que debes hacer es reportar la situación. Para ello debes entrar al Buscador de Estatus, disponible en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

Para acceder al Buscador de Estatus debes ingresar tu CURP y una vez dentro dirigirte a la sección de Formularios. Ya que estés ahí, selecciona la opción “Ya pasaron 45 días o más desde que tengo mi tarjeta y aún no he recibido el depósito de mi beca”.

Después de que hagas el reporte, personal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se pondrá en contacto contigo.

¿Cómo realizar el cambio de NIP de tu tarjeta para recibir la Beca Benito Juárez?

Para prevenir cargos no reconocidos o la clonación de la tarjeta del Bienestar, es indispensable hacer el cambio de NIP. Desde el Banco del Bienestar se ha habilitado un proceso que puede realizarse en cualquiera de sus sucursales.

El proceso para poder recibir tu Beca Benito Juárez es muy sencillo (Foto: Especial)

El primer paso del procedimiento es insertar la tarjeta en un cajero automático e ingresar el NIP inicial que se encuentra en el sobre en el que estaba el plástico. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “cambiar NIP” y luego introducir un nuevo código de cuatro dígitos, el cual se te solicitará una segunda vez. Al finalizar, es importante recoger el ticket que emite el cajero, firmarlo y guardarlo de manera segura.

Además, es crucial que estos números sean difíciles de olvidar, ya que se requerirán cada vez que se retire la beca.

Otra posibilidad es que tengas una cita programada para hacer el cambio. Para verificar si es tu casa, revisa en el Buscador de Estatus. Allí se puede consultar la fecha asignada y la sucursal correspondiente.

Los horarios para llevar a cabo este trámite son de 9:00 a 16:30 horas. Es fundamental acudir con la tarjeta y una identificación oficial.

Quien te atienda en la ventanilla digitará tu número de tarjeta en el sistema, confirmará tu nombre completo, te permitirá usar el teclado de la computadora para que escribas los 4 dígitos de tu nuevo NIP y te entregará un comprobante con tu nombre y los 4 números, el cual deberás firmar.

El cambio de NIP no solo se recomienda por razones operativas, sino como una medida de seguridad contra posibles clonaciones y cargos no reconocidos. Evitar el uso de combinaciones obvias como fechas importantes, cifras consecutivas o series numéricas comunes también es aconsejable, según los procedimientos del Banco del Bienestar.

Este conjunto de medidas refleja un esfuerzo integral por mantener la seguridad financiera de los estudiantes y fomentar prácticas que aseguren la protección de sus fondos. Tal directriz subraya la importancia de que cada beneficiario siga minuciosamente los pasos indicados para garantizar la integridad de sus beneficios.