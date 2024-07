Así fue el reencuentro de Paola Durante con Paul Stanley, luego de que el conductor abandonó el foro de Hoy

Paola Durante fue encarcelada un año por su presunta vinculación al crimen de Paco Stanley, delito del que fue exonerada por falta de pruebas. (@programahoy)

Paola Durante y el presentador de televisión Paul Stanley han generado interés en redes sociales debido a la decisión de Stanley de no participar en el programa Hoy durante la visita de Durante. En 1999, Durante fue vinculada por la Fiscalía del entonces Distrito Federal al crimen de Paco Stanley, padre de Paul Stanley.

Paola Durante, primera eliminada del reality show La Casa de los Famosos México 2024, fue invitada al matutino Hoy para hablar sobre su experiencia en el programa.

Durante su estancia en el set, fue recibida por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona, quienes conversaron con ella sobre diversos aspectos del popular programa.

La presencia de Durante en el foro de Hoy generó expectativas entre la audiencia, las cuales aumentaron cuando se difundió que Paul Stanley no estaría presente.

Paola Durante, primera eliminada de "La Casa de los Famosos México 2024", visitó el matutino para compartir detalles de su breve estancia dentro del reality show. (El 5, YouTube)

Incluso el periodista Alex Kaffie comentó en redes sociales sobre la ausencia de Stanley: “Ya está Paola Durante en Hoy y Paul Stanley no le dio la cara. Ya pasa página, Paul... Trabaja esos rencores, es benéfico para ti. Hay que vivir con ligereza”.

Sin embargo, Paola destapó posteriormente que sí pudo encontrarse con Paul Stanley y que el conductor fue muy cordial con ella.

Así lo dijo la uruguaya al programa Todo para la mujer:

“Yo hace rato que fui al programa Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros "

Paola se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos México 2 (Captura de pantalla YouTube El 5)

Paul Stanley siempre había evitado a Paola Durante

Desde que fue exonerada en enero de 2001, Paola Durante había intentado resolver sus diferencias con Paul Stanley.

En una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin en junio pasado, Durante recordó que trató de acercarse a Stanley para que leyera su libro y conociera su versión de los hechos, pero él se negó y la ha evitado desde entonces.

“Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo. Yo no maté a su papá, a mí me mataron a mi mamá porque sufrió mucho. Los dos vivimos una gran injusticia, los dos estábamos chavos... (Le diría) que ya no tenga ese rencor hacia mí. Yo lo admiro, lo quiero, no sé por qué siento algo por él”, dijo la ex edecán.

Paola Durante le responde a Paul Stanley tras especulaciones por el homicidio de su padre: “Yo salí inocente” (Foto: Instagram/@paulstanley/@televisa)

Paul Stanley también evitó a Mario Bezares durante su visita al programa Hoy en junio, cuando Bezares fue confirmado como participante de La casa de los famosos México 2024.

En otra ocasión, Stanley mencionó que decidió no asistir a la entrevista con Bezares porque no quería revivir emociones pasadas:

“Fue una decisión personal, la verdad es que no me interesó estar ahí. Es mover muchas emociones… pues es que ya después de tanto tiempo, lo que menos quieres es regresar a lo mismo. Yo estoy ahorita ya en otra etapa de mi vida, que es lo más importante en mi vida”.