Qué significa vestirse de negro según la Psicología y por qué simboliza las tinieblas

La psicología del color menciona que el negro representa la ausencia de luz (Pexels)

La percepción del negro está asociada a la oscuridad y lo negativo. Simboliza la tiniebla, la noche, el silencio, la quietud, la ceguera, la indefensión, la pérdida y la muerte. Representa la desorientación, la pérdida de sentido, la disolución, lo insondable y el final, de acuerdo con Historiografía del color de la revista Litoral, publicación que cuenta con amplio reconocimiento en España.

Hoy en día se sigue utilizando este color en contextos fúnebres pero las personas lo utilizan en su vida diaria. A lo largo de la historia han surgido nuevos significados, como la elegancia y la rebelión.

Estos significados se explican a través de la psicología del color, campo analizado por Goethe, que resalta su influencia en las personas, además de asegurar que las conexiones entre colores y emociones reflejan experiencias universales, según un artículo titulado La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela.

Qué dice la psicología sobre el color negro

Este color está asociado con la muerte (Pexels)

El color negro cambia todo significado positivo de cualquier color vibrante, establece la diferencia entre el bien y el mal al marcar la diferencia entre el día y la noche, según el libro Psicología del color de la escritora alemana especialista en el tema, Eva Heller.

Según Heller el amor se asocia con el rojo, pero cuando el negro acompaña al rojo, representa lo opuesto: el odio. El incremento del odio conduce a la brutalidad y la violencia, con una combinación cromática de negro, rojo y marrón. En esta paleta, el negro es el color predominante.

“Siempre que el negro forma parte de un acorde con rojo, amarillo o verde, tal corde visualiza un sentimiento negativo o una cualidad negativa: amarillo-rojo es elacorde del gozo de vivir, pero el acorde negro-amarillo-rojo es el del egoísmo. La inversión de todos los valores, tal es el efecto más poderoso del negro”, menciona la autora.

La combinación de este color con el amarillo está cargado de significados negativos, pues representa el egoísmo, la infidelidad y la mentira. Por el contrario, su combinación con el violeta hace una mezcla misteriosa, de magia.

La alquimia era en principio el “arte negro”, pues quemi es “negro” en árabe. La “magia negra” conjura los poderes del diablo: en las “misas negras” forma parte del culto de aquellos supersticiosos que esperan ayuda del mal.

Para Heller, la magia no es necesariamente negativa, y la combinación de negro y violeta también simboliza las fuerzas ocultas de la naturaleza. Los astrólogos atribuyen el color negro a Saturno, conocido como “el planeta negro”. Saturno era el dios romano del tiempo.

Sin embargo, en la mayoría de las sociedades occidentales se relaciona este color con la muerte, el luto y la penitencia. Se utiliza frecuentemente por las personas que rechazan la sociedad o se rebelan en contra de las normas que la rigen.

“Es un color que niega la luz y aquellos que usan este color rechazan la luz en sí mismos, alejándose sin permitir que se absorba” mencionan los terapeutas de color Howarth y Dorothy Sun en su libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (“Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad”)

Según los autores este color representa autoridad y poder, siendo oscuro y misterioso, pero también evoca sensualidad. También puede ser usado para proyectar una imagen tradicional y respetable, por ello se dice que el negro es el color de los políticos.

El negro absorbe y niega todos los colores, y su uso sugiere que una persona puede sentirse infeliz, deprimida y miserable. Está vinculado a la muerte y lo desconocido, la parte oscura o la sombra de las cosas, según los autores.

Es ideal para quienes desean ocultarse o mezclarse, quienes lo usan reconocen que se sienten inhibidas en su expresión y tienden a observar más que participar. También suelen estar emocionalmente reprimidas. El negro les proporciona seguridad, ya que indica un desconocimiento de sí mismos.

En interiores, su uso puede hacer que los espacios parezcan más pequeños al absorber la luz, por lo que se recomienda emplearlo en pequeñas cantidades, como en muebles de madera. El abuso del negro puede crear atmósferas negativas, y se desaconseja su uso en techos y pisos.

Historia del color negro

Este color fue utilizado por el pintor italiano Caravaggio (EFE/ Cristina Alonso Pascual)

En la Edad Media, el negro se asociaba con el mal, la magia y la brujería, y era utilizado en las pinturas para representar al diablo con piel y cabellos negros. Europa vestía de negro durante la peste bubónica como señal de duelo, de acuerdo con la página especializada en tejidos e historia del arte, Gratacós 1940.

En el Renacimiento, el negro adquirió nuevas connotaciones con la aparición de tintes negros de alta calidad. Magistrados y funcionarios comenzaron a usar túnicas negras para simbolizar la seriedad de sus cargos. La emergente clase media, como banqueros y comerciantes, también adoptó el negro para distinguirse, mientras que solo la nobleza usaba colores vivos.

El negro se convirtió en color de moda durante el Siglo de Oro español. Entre más brillante y sólido, mayor era el estatus social de quien lo llevaba. Sin embargo, de acuerdo al sitio, en la Era de la Ilustración el color perdió popularidad en la moda, pues fue reemplazado por tonos pasteles, famosos entre la nobleza parisiense.

En la pintura barroca, el negro resurgió significativamente en el uso de la luz y la sombra en las obras de Caravaggio, Rembrandt y Velázquez, y luego en las famosas pinturas negras de Goya.

En la década de 1950, se convirtió en un símbolo de individualidad y rebelión social e intelectual, utilizado por quienes desafiaron las normas establecidas. También ganó popularidad entre grupos que rechazaban la conformidad.

“Los rebeldes sin causa usaban invariablemente cazadoras de cuero negro. Luego apareció el reinado del rock’n’roll, la moda punk y la subcultura gótica con un tipo de moda fúnebre inspirada en la era victoriana”, menciona la página.