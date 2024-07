Cuál es el significado del color turquesa y qué proyecto cuando lo uso en mi ropa según la psicología

Este color está relacionado con la tranquilidad y claridad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología del color ha sido estudiada por muchos años, Eva Heller, escritora y científica alemana es conocida por estudiar esta área. Según ella, la conexión de colores y emociones no es una coincidencia, sino que representan experiencias emocionales.

La percepción del color también se fundamenta en la conexión entre nuestras experiencias, cultura, preferencias y religión con lo que percibimos visualmente, dando sentido a lo que el ojo capta, según el artículo Amor y dolor son del mismo color: La psicología de los colores, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El color turquesa se relaciona con la calma, la tranquilidad y la claridad mental, evocando el cielo, el mar y playas de aguas claras. Es un color frío pero agradable que refleja estos elementos naturales. Según Psicología y mente, página especializada en psicología, este color está asociado con el equilibrio y la serenidad de una racionalidad fría pero eficaz.

Qué dice de mí que me vista de color turquesa

Una forma de conocer los significados que se le atribuyen a este color es seguir el ejercicio que se propone en el libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de los terapeutas enfocados en la terapia alternativa de color, Howard y Dorothy Sun.

El ejercicio consiste en dividir una rueda en ocho partes: en la mitad superior de izquierda a derecha se ubican los colores violeta, magenta, rojo y naranja; en la mitad inferior se encuentran azul, turquesa, verde y amarillo. El violeta se agrupa con el azul y el naranja con el amarillo.

Luego, la persona debe seleccionar tres colores que le agraden, en el orden que prefiera. Los autores subrayan que la selección debe hacerse de manera intuitiva, sin permitir que evaluaciones mentales o juicios intervengan.

El primer color elegido representa la esencia y personalidad básica de la persona, así como sus reacciones cotidianas. El segundo color refleja su estado físico, emocional, mental y espiritual, además de su principal desafío. El tercer color señala sus objetivos, sueños, visiones y esperanzas, y cómo puede lograrlos.

Si tu primera elección es este color significa que eres una persona jovial que lleva su imaginación e ideas frescas a cualquier lugar. Usualmente la persona proyecta una actitud calmada y relajada, capaz de lidiar con eventos demandantes.

Tiene una actitud que le permite un buen desempeño bajo estrés, sin entrar en pánico. Las “personas turquesas” no tienen problemas para tomar decisiones, además actúan con claridad. Estas cualidades hacen que atraigan a quienes tengan un sentido de dirección y propósito.

Al ser personas espirituales e imaginativas pueden tener problemas al materializar sus ideas.

Si el turquesa aparece como segunda opción los autores del libro sugieren “debes separarte de la multitud para mantener un saludable sentido de identidad, posiblemente porque otros se sienten atraídos por tu energía refrescante y tenderán a hacer demandas e invadir tu espacio”

También mencionan que el principal desafío de esta persona se relaciona al exceso de indulgencia y sus extremos, pues alguien con esta referencia de color es muy sensible y puede provocarle trastornos o enfermedades.

Si el turquesa es la tercera opción de la persona habla de que puede ver las situaciones de la vida como un reto, el turquesa la alienta al cambio y a reconocer que a pesar de lo desestabilizador que este puede ser, es la única constante en la vida.

El uso de este color en la ropa anima a los que te rodean a mostrar interés en ti, pues habla de una personalidad refrescante a la que es fácil aproximarse. Puede ayudar a despejar los pensamientos, emociones además de promover claridad en la comunicación. Si usas este color puede que quieras que te perciban llena de brillo y juventud.

El turquesa en el uso de interiores se recomienda en lugares de estudio y oficinas. También en espacios pequeños como baños, pues su tono se relaciona con el agua, un elemento natural que recuerda la frescura y los espacios abiertos. Si buscas añadir un contraste puedes hacerlo con objetos pequeños como cepillos de dientes y toallas.

Historia del color turquesa

La turquesa era un material altamente valorado en la antigua Mesoamérica, posiblemente el más preciado entre los materiales para objetos de arte decorativo y sagrado, como máscaras, joyas y atuendos de gobernantes y sumos sacerdotes, según el artículo Turquesa en Mesoamérica publicado en el sitio especializado en historia World History.

Ejemplo de ello es la xiuhuitzolli, o diadema de turquesa, hecha con una tira que se colocaba alrededor de la cabeza y se sujetaba con una banda. Podía estar adornada con fragmentos de turquesa auténtica (teoxíhuitl) o hecha de madera pintada de azul.

En el complejo contexto religioso y político de los nahuas, se asoció con el fuego ancestral, la turquesa y el color amarillo de los dioses Huehuetéotl, Xiuhtecuhtli e Ixcozauhqui, según la revista Arqueología Mexicana, coeditada por la Editorial Raíces y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La turquesa aparecía en casi todos los ámbitos del pensamiento y simbolismo mesoamericano. Se relacionaba con la lluvia, la sabiduría, el discurso sagrado, la fertilidad, el poder político y el concepto del tiempo, con asociaciones de más de dos mil años de antigüedad.

Ninguna otra civilización ha valorado tanto la turquesa como la antigua Mesoamérica, de acuerdo con el artículo La turquesa de la misma revista.