El color de la pasión, qué significa vestirse de rojo según la psicología

Vestirse de rojo puede estar relacionado con valores como la pasión y la violencia. |Foto: Pixabay

El color es una experiencia sensorial y personal, por lo que su percepción varía de acuerdo con cada uno y tendrá un impacto fisiológico y psicológico diferente, según el artículo El color y las emociones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

De acuerdo con el artículo, el color puede estimular o deprimir, crear alegría o tristeza, y provocar actitudes activas o pasivas. También puede hacernos sentir calor o frío, y darnos impresiones de orden o desorden. Se asocia el color con conceptos masculinos y femeninos, naturales y artificiales, románticos y clásicos, populares y exclusivos.

Amor, pasión, sangre y violencia son algunos de los significados que el estudio atribuye al color rojo, el contexto en que se utilice puede reforzar o cambiar esta percepción por completo, según el mismo artículo.

Significado de vestirse de rojo

Las personas que usa este color pueden ser asociados con el liderazgo y la creatividad (Pexels)

Bermellón, carmín, frambuesa, magenta, ocre rojo, rubí, rojo ladrillo, rojo burdeos, rojo sangre, rojo de cochinilla, rojo lava, terracota, violeta rojizo son algunos de los 105 tonos de rojo que existen.

Según el libro Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de Eva Heller, el rojo es el primer color que ven los niños y es el que la mayoría nombrará como su preferido.

Los colores con los que se combine el rojo cambiarán su significado. “En los acordes cromáticos del amor y del odio se muestra con particular claridad que los colores nombrados en segundo o tercer lugar revelan la valoración moral de estos sentimientos. El amor es rojo, y en segundo lugar, delicadamente rosa. El odio es rojo, y en segundo lugar es negro, símbolo de lo mal. Y así, el rojo del amor se trasnforma con el negro en odio” menciona la autora en el capítulo dedicado al color.

El efecto psicológico y simbólico de la sangre hace del rojo el color dominante en todos los sentimientos vitalmente positivos, es el color de la fuerza y la vida.

El rojo con naranja se asocia a la exitación, mientras que el rojo y negro se le atribuye la ira y agresividad. Si se le combina con un rosa delicado al amor, pero si se acerca a la sexualidad con el violeta.

El libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun propone un ejercicio para descubrir los colores principales en cada persona.

Para este se tiene que dividir una rueda en ocho partes, la primera mitad de izquierda a derecha están los colores violeta, magenta, rojo y naranja. En la mitad inferior se pondrán los colores azul, turquesa, verde y amarillo. El violeta y el azul estarán juntos y el naranja y el amarillo también.

Posteriormente, la persona tendrá que escoger tres colores que le gusten en el orden que prefiera. Los autores recalcan la importancia de escoger los colores de forma intuitiva, sin permitir que lo piensen mucho o hagan juicios de valor.

El primer color que se escoja representará la esencia de la persona, su personalidad básica y la forma en que reacciona a situaciones cotidianas. El segundo hará referencia al estado físico, emocional, mental y espiritual, además de su reto más grande. El tercero refleja los objetivos de la persona y cómo puede lograrlos, también representa los sueños, visiones y esperanzas.

El significado del color rojo dependerá del lugar en el que lo escogió. Si es primer color habla de una persona líder, un pionero y creador. Tiende a ser muy competitivo y muy resiliente.

Si el rojo es el segundo color refleja el desafío de estimular, energizar y fortalecer en el campo físico sin sobrecargar al cuerpo. También es importante que practique la paciencia además de expresar su amor, calidez y amistad.

Si es el tercero, el objetivo que tiene que lograr la persona es poner los pies sobre la tierra, evitando la fantasía y focalizando la energía en tomar las oportunidades que la vida les presenta. También habla de un cansancio físico de la persona, por lo que se recomienda el descanso para calmar el sistema.

De acuerdo con el libro, las prendas de vestir permiten que una persona se exprese además que refleja su estado emocional. El uso del rojo en la ropa puede ayudar a que una persona se sienta con más energía. Además, puede causar que las personas se fijen más en ella.

En el hogar recomiendan el uso de este color para pintar espacios donde haya mucha actividad física: cocinas, habitaciones para niños, cuartos de juego. Su uso equivocado puede causar tensión o un ambiente pesado o una sensación de peligro.

Historia del color rojo

La pintura roja fue utilizada desde tiempos prehispánicos (Comunitat Valenciana)

El rojo fue el primer color que el físico e inventor, Isaac Newton observó cuando dirigió un rayo de luz solar a través de un pequeño orificio en una habitación oscura; inclinando adecuadamente este rayo para que pasara por un prisma de cristal, obteniendo a su salida el espectro solar que muestra los siete colores del arco iris.

El uso de este color se remonta a tiempos prehispánicos, donde los mixtecos de Oaxaca criaban un insecto del nopal, grana cochinilla, para obtener un pigmento rojo muy valorado, llamado nocheztli o “sangre de tuna”, utilizado en símbolos sagrados y exigido como tributo por los aztecas.

Las telas pigmentadas por este color únicamente eran utilizadas por las altas jerarquías, pues la vestimenta era parte fundamental en la vida civíl y religiosa de los pueblos, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.

Con la llegada de los españoles, este tinte de grana cochinilla se convirtió en un valioso artículo de exportación que ganó popularidad en Europa y fue usado por la nobleza y el clero, con el tiempo se volvió el color distintivo de las clases altas.

Por ello, muchas obras del primer Renacimiento florentino retratan a la nobleza vistiendo el rojo oscuro del carmín de kermes, que proporcionaba una tonalidad oscura cercana al granate, de acuerdo con la página especializada en arte y museos, Educalab.