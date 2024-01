Andrés Guardado confiesa que el América lo intentó repatriar al descender con el Deportivo La Coruña

El Principito prefirió jugar en segunda división que ser jugador del América. (Ilustración: Jovani Pérez)

El nuevo futbolista del Club León, Andrés Guardado, confesó que pudieron salirle alas de águila en 2011, luego de haber descendido a la segunda división con el Deportivo de La Coruña de la Liga de España.

El Principito dijo que la directiva estuvo en constante comunicación con él, y fueron muy insistentes al saber que había descendido a la segunda división con el conjunto blanquiazul.

“Hay momentos en que te va a tocar sufrirla. Cuando descendí con Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dijeron, ‘vente para acá, no juegues en Segunda División’, pero me dije, ‘a ver, voy a jugar en Segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado porque había tenido años regulares con el Deportivo y aposté por eso””, comentó el jugador de La Fiera.

Logró ascender al Deportivo La Coruña

Guardado obviamente rechazó al América para continuar con su sueño europeo, por lo que en la temporada 2011 - 2012 logró ascender a La Coruña a primera división para después fichar con el Valencia C.F.

“En ese momento pensé, si me va mal en algún momento el América o alguien me va a volver a querer, pero el estar acá (en México) y regresar (a Europa) va a estar muy difícil, es apostar un poco por eso”, agregó el excapitán de la Selección Mexicana.

Asimismo, dijo que el deseo de seguir en Europa fue mucho sacrificio para él y sobre todo confianza en sí mismo, pues a pesar de que recibiría muchas críticas por jugar en la segunda división española, él continuaría para lograr el ascenso con el Deportivo La Coruña, club que le tiene un cariño especial, por el primer equipo europeo en confiar en sus habilidades.

“Después, si no sale bien, bueno, yo no criticaría a ninguno de los que regresan si realmente la pelea y cuando ya no tienen oportunidades se regresan, no se pudo, pero si van y pelean, hay que arriesgarse a no tener lo que uno busca y si eres constante obtienes seguramente el resultado que quieres”, reveló Guardado.