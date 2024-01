Raúl Araiza habla del supuesto romance con Anette Cuburu; mete las manos al fuego por Andrea Legarreta

Raúl Araiza reaccionó a los rumores que afirman que sostuvo un romance con Anette Cuburu, motivo que causó la salida de Televisa de la presentadora y su divorcio. Crédito: @anetteoficial, @negroaraiza

Raúl ‘El Negro’ Araiza rompió el silencio en torno al publicitado pleito entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta que sigue acaparando titulares. A principios de enero, la conductora de Telemundo concedió una entrevista a la periodista Ana María Alvarado, donde lanzó duras críticas contra Legarreta, con quien trabajó en Hoy entre 2008 y 2009. De acuerdo con Cuburu, durante su estancia en el matutino de Televisa, Andrea Legarreta y la entonces productora, Carmen Armendáriz, la acosaron laboralmente y llegaron al extremo de inventarle un amorío con Araiza.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe de poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, Anita”, le dijo a Ana María Alvarado y Carlo Uriel durante un live.

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

Casi una semana después de la incendiaria entrevista de Anette Cuburu, Andrea Legarreta afrontó la controversia durante un encuentro con reporteros afuera de Televisa. “Yo no fue a decir que tenía algo con ‘El Negro’, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, cada quien con su vida. Yo no sé quién le haya dicho, pues que por favor le aclare que le mintieron. Yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella; creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien”, indicó la presentadora.

El otro involucrado involuntario en la polémica, Raúl Araiza, también rompió el silencio en torno al rumor que lo ha perseguido durante más de 15 años.

Raúl Araiza revela si tuvo un romance secreto con Anette Cuburu

También a su salida de la televisora de San Ángel, ‘El Negro’, como es conocido el conductor, habló con la prensa. Destacó que se enteró de la controversia hace unos días, debido a que se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Cuestionado sobre el rumor de que tuvo una relación sentimental con Anette Cuburu en el pasado, el presentador fue tajante:

“En el equipo que estuve con Anette, me llevé increíble, tuvimos un equipo muy exitoso, y a la productora que yo le debo estar conduciendo es Carmen Armendáriz, que para mí es la gran jefa de los morning shows quitando eso, no hay nada que platicar, ya es muy viejo todo”.

Andrea Legarreta reacciona a acusación de Anette Cuburu: “Que saque las pruebas” (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Respecto a los duros señalamientos que hizo Cuburu sobre Andrea Legarreta, a quien calificó como una “mala persona” que recurre a generar chismes para destruir carreras en Televisa, Araiza metió las manos al fuego por su compañera y amiga: “Es intachable, intachable en todo y al final sí, puede haber opiniones y diferentes puntos de vista, pero mi experiencia siempre fue buena y sigue siendo”.

Incluso, destacó que la persona que más lo ha ayudado desde su debut en Hoy ha sido Andrea Legarreta, quien además de amistad le ayudó a desenvolverse de mejor manera como conductor: “Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea, y aquellos rumores de que tuvo problemas con Ernesto, nunca, yo nunca vi un problema entre ellos (...) Yo me he peleado con Andre en un juego y son roces que pueden darse normal”.

Ante la insistencia de los reporteros, Araiza reafirmó que entre él y Anette Cuburu nunca hubo un romance: “Nunca ha habido nada, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, obviamente no ha habido nada”.

En 2019, la revista TV Notas aseguró que los presentadores habían retomado su supuesto romance. Cuburu, negó esta información durante una emisión de 'Venga la Alegría'.

Anette Cuburu también negó tener un romance con Raúl Araiza

Aunque durante su entrevista con Ana María Alvarado, Anette Cuburu se refirió al rumor de su supuesto amorío con Raúl Araiza, la presentadora siempre ha negado esta versión. En diciembre de 2019, la revista de espectáculos TV Notas publicó en portada que Raúl Araiza y Anette Cuburu habían retomado su relación. Por ese entonces, el presentador tenía poco tiempo de haber comunicado su separación de su esposa, Fernanda Rodríguez.

Durante una emisión del programa Venga la Alegría, Anette Cuburu se pronunció sobre la información presentada por la revista: “Hoy salió una nota en una revista que me da muchísima risa. Le agradezco mucho a la revista porque nos causó un ataque de risa a mis hijos y a mí en la mañana”.

“Ponen un rumor que ha estado desde hace muchos años, en la que yo tengo una relación con el señor Raúl Araiza. Entonces, lo único que nos provoca es risa, porque no dan ni sus números. Lo estamos aclarando por el amor y el respeto que yo le tengo al público y compañeros, y a toda la gente que sabe que soy una señora de familia, respetable, que soy una mamá de tres hijos que los ha sacado sola adelante. Esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante 8 años y que me dejó sin trabajo”, aseguró Cuburu durante la emisión del matutino de TV Azteca.