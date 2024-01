Anette Cuburu explotó contra Andrea Legarreta y una ex productora de Hoy: “Se merecen lo peor”

Anette recordó su enemistad con Andrea Legarreta, la cual inició por un rumor en "Hoy" (Instagram/@anetteoficial)

A más de 15 años de que inició el conflicto entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu, la expresentadora de Venga la Alegría de nuevo arremetió contra Legarreta por supuestamente hablar mal de ella en una entrevista con Mara Patricia Castañeda y aprovechó para destacar que continúa sintiendo aversión hacia ella por lo que le hizo pasar en Hoy.

Durante una entrevista con Ana María Alvarado y Carlo Uriel, Anette Cuburu fue cuestionada sobre su relación con Andrea Legarreta, pese a que al inicio aseguró que la conductora de Hoy le es “insignificante”, la acusó de haber causado una de las peores épocas de su vida.

Pese a que no profundizó en los hechos, Cuburu recordó que hace 16 años no ve a Andrea, por lo que esperaría que no hablara más de ella, pero al ver que nuevamente fue tema de conversación durante una entrevista que le dio a Mara Patricia Alvarado se fue contra ella.

El tema surgió a partir de una controversia que reciente, que fue provocada por la republicación de la entrevista que Mara Patricia le hizo a Andrea (Instagram/@andrealegarreta)

A lo largo de esta conversación aprovechó para comentar que lamenta la muerte de la mamá de Legarreta, Isabel Martínez, pero considera que todo lo negativo que está viviendo su excompañera se debe a sus acciones.

Fue en este momento de sus declaraciones que mencionó a Carmen Armendáriz, quien fue la productora de Hoy en la época en que ella fue parte del programa. Aseguró que tanto Andrea como Armendariz han causado grandes daños en las carreras de otros creando chismes.

“Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”

Anette Cuburu revivió su enemistad con Legarreta y aseguró que lo que está viviendo es por lo que le ha hecho a otros Crédito: YouTube Ana María Alvarado

Al terminar este tema, Anette sentenció: “Lo que digan de mí, hace muchísimos años que me dejó de importar”.

Anette Cuburu aseguró tener pruebas que dejarían mal a Andrea Legarreta

Al inicio de la entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado, mientras Anette cuestionó el porqué su excompañera aún hablaba de ella a pesar de no haberse visto en 16 años, dio a entender que Andrea mantendría un romance con un alto mando del programa.

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe de poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, Anita”, dijo Cuburu.

Las diferencias de las presentadoras se han avivado en los últimos meses ya que ambas han hablado abiertamente de lo que sucedió (Instagram/@anetteoficial)

Agregó que está segura de que la exesposa de Erick Rubín no tiene forma de probar lo que ha dicho sobre ella, contrario a su situación, pues ella sí tiene pruebas.

“A lo que se refiera, que muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más”

Anette en repetidas ocasiones ha acusado a Andrea de iniciar el rumor de su supuesto romance con Raúl Araiza cuando era presentadora de "Hoy" (Twitter/@anetteoficial)

Cabe recordar que este nuevo conflicto entre las conductoras inició cuando Andrea Legarreta mencionó en la entrevista con Mara Patricia Castañeda que Anette se habría distanciado de ella cuando tomó una decisión que le trajo consecuencias negativas y pensó que ella había sido quien difundió lo que supuestamente pasó.

El rumor que inició todo comenzó a girar cuando Cuburu aún estaba en Hoy, éste la señalaba de supuestamente haber engañado a su esposo, Alejandro Benítez, con Raúl Araiza. Esto causó la controversia más fuerte en la vida de Anette.