AMLO arranca el 2024 con críticas en contra del Poder Judicial y amaga con reforma: “Es justa y necesaria”

El presidente López Obrador volvió a señalar al Poder Judicial de corrupción. (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el año, en su mañanera, con críticas hacia el Poder Judicial de la Federación y amagó nuevamente con presentar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto del pueblo.

Te puede interesar: AMLO justifica fallas en Tren Maya, Mexicana y Dos Bocas: “Todo lleva su tiempo”

Durante la mañanera de este martes, desde su natal Tabasco, el presidente López Obrador aprovechó para lanzarse en contra del Poder Judicial, algo que aseguró, haría “lo más pronto posible” para limpiarlo de corrupción.

En lo que es ya una constante por parte del presidente, acusó que esta iniciativa es la única opción para que los jueces, magistrados y ministros no hagan lo que “se les da la gana”.

Te puede interesar: AMLO revela de qué habló con Blinken y funcionarios de alto nivel de EEUU: “Es indispensable una política de buena vecindad”

“Voy a enviar una iniciativa para que jueces, ministros y magistrados los elija el pueblo, lo más pronto posible, entel año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial”, indicó el mandatario federal.

El presidente López Obrador atacó al Poder Judicial en su primera mañanera del año.

López Obrador acusó que los jueces y magistrados pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aunque se trata de delincuentes, con lo cual afectan a familias, comunidades y a la nación.

AMLO recuerda liberación de ligados al caso Ayotzinapa

Como ejemplo de ello habló sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, un caso del cual encontró una resolución en la que magistrados daban al Ministerio Público un plazo de sólo 10 días para determinar si personas detenidas por su posible vínculo con el caso habían sido torturadas.

Te puede interesar: Megafarmacia del Bienestar: ¿Cómo puedes solicitar un medicamento y cuáles son los requisitos?

El presidente López Obrador recordó que los magistrados ordenaron al Ministerio Público aplicar el protocolo de Estambul, tras lo cual determinó dejarlos en libertad, pese a que algunos no eran inocentes.

Entre los golpes que el gobierno y el oficialismo han dado al Poder Judicial se encuentra la extinción de fideicomisos. (AP Foto/Marco Ugarte)

“Los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no. Tengo pruebas. de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Yo me pregunto, esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces. Porque no es cualquier resolución”, indicó López Obrador en su conferencia de este martes.

El presidente dijo que la prueba de que algunas de estas personas no eran inocentes es que posteriormente se convirtieron en testigos protegidos.

¿El Poder Judicial ha hecho algo bueno?

Más tarde, en su misma mañanera, el presidente López Obrador cuestionó nuevamente si el Poder Judicial ha hecho algo bueno. Al responder sobre ello, acusó que se trata de un poder que legitimó el saqueo, la “política de pillaje”.

Señaló que es por ello que se necesita una reforma. Aceptó que si bien a su gobierno ya no le alcanza el tiempo para realizar esta transformación del Poder Judicial, se dijo confiado de que la administración que tome el poder en octubre de este año continuará con esa tarea.