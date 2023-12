Qué tan saludables son en realidad los sustitutos del azúcar como la sucralosa

El sustituto de azúcar surgió para evitar el consumo de la sacarosa, pero no todos recomiendan su uso (Reuters)

El consumo de azúcar en cualquiera de sus presentaciones siempre ha causado preocupación por los efectos negativos que pueden tener en el cuerpo, desde causar enfermedades graves hasta subir de peso.

Esto ha generado que cada vez más personas prefieran consumir alimentos con edulcorantes o sustitutos de azúcar, como la sucralosa, una de las más populares.

La función principal de los edulcorantes son tener la capacidad de endulzar al igual que la azúcar, pero aportando menos calorías, por ello que la mayoría de estas sustancia sean sumamente dulces en pequeñas dosis.

La OMS señaló en un estudio que la sociedad está acostumbra a consumir azúcar en muchos productos y esto puede ser dañino desde la niñez, cuando más se come dulces o productos azucarados (Imagen ilustrativa Infobae)

Depende de cada tipo de sustituto de azúcar si es saludable o no, pero en su mayoría lo que buscan no es tal cual aportar algo a la dieta, sino simplemente no sumar calorías. En general, sí son sanos, pero, al igual que todo alimento- debe de consumirse con moderación.

Hace unos meses la Organización Mundial de Salud (OMS) desaconsejó el uso de edulcorantes para bajar de peso ya que, según advirtió, su consumo no ofrece beneficio alguno a largo plazo para adelgazar.

Aunado a esto, tampoco ayudan a reducir las enfermedades graves como cáncer o diabetes.

El consumo de azúcar en exceso está comprobado que es dañino para la salud, pero no el consumo moderado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal motivo por el que no recomiendan el uso de cualquier sustituto de azúcar es que ninguno aporta algo nutricional. Por este mismo motivo, se recomienda sólo para personas que ya tienen diabetes y no pueden consumir azúcar.

La OMS pidió a las familias que desde la infancia se reduzca el consumo de azúcar y se normalice, pues el uso moderado del azúcar es lo verdaderamente saludable al hablar de sacarosa o cualquier sustituto como la sucralosa, sacarina, stevia y demás.

La importancia del consumo de azúcar recae en que permite incrementar y reponer los depósitos de glucógeno, según explica la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El consumo de sustitutos de azúcar sólo se recomienda a diabéticos (Reuters)

Además, la UNAM en su revista ¿Cómo ves? señaló que existen varios estudios que demuestran que no existe relación alguna entre el consumo de azúcar y enfermedades como la obesidad, pero sí con el exceso, lo mismo sucedería con otras enfermedades.

Al analizar la sucralosa, conocida por venderse en marcas como Splenda, tiene pocas o cero calorías y, según el sitio de MedlinePlus, es 600 veces más dulce que la sacarosa (azúcar de mesa). Este tipo de sustituto es aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos).

Otros que son aprobados por la FDA por ser hechos de plantas o frutas, son algunos glucósidos de esteviol de la planta de stevia. De igual manera, la Profeco, informó que en el país hay algunos sustitutos de azúcar más recomendables que otros por contar con el etiquetado obligatorio y contener los ingredientes establecidos como saludables.

En México es común el uso de sustitutos de azúcar, por ello en 2019 la Profeco realizó un estudio de las marcas más consumidas (Reuters)

¿Cuáles son los mejores sustitutos de azúcar en México?

Según un estudio realizado por la Profeco, existen tres marcas que cumplen con todos los parámetros para ser considerados “buenos” y que no afectan a la salud en un consumo moderado.

El primero es de la marca Golden Hills, en su presentación de 300 gramos. Después, también está el Selecto Brand Stevia en la presentación de 100 sobres y Zulka Balance en la bolsa de medio kilogramo.

Por otra parte, entre los que señaló por no cumplir con la ingesta diaria admisible fueron: Sweeny Endulzante sin calorías Stevia, Zulka Azúcar & Stevia, Great Value Endulzante, Selecto Brand Edulcorante, Natural fit Auténtico.

En cuanto a la veracidad de la información que proporcionan al consumir, el Endulzante sin calorías con extracto de Stevia de la marca Great Value no pasó la prueba.