AMLO reacciona a triunfo de Javier Milei en elecciones de Argentina: “Fue un autogol, no estoy de acuerdo”

El presidente López Obrador no mencionó a Javier Milei al hablar sobre las elecciones en Argentina. (Infobae)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a los resultados de las elecciones en Argentina en las que el ultraderechista Javier Milei, resultó electo tras vencer a Sergio Massa en la en la segunda vuelta.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el presidente López Obrador rechazó el conservadurismo y se pronunció sobre las elecciones en Argentina, aunque sin mencionar a Javier Milei, quien ganó el balotaje bajo la candidatura de La Libertad Avanza y quien ha prometido reducir el Estado al mínimo, abriendo la puerta a la privatización.

Durante su mañanera de este martes, el presidente López Obrador dijo respetar los resultados de la elección que se llevó a cabo el fin de semana en Argentina y que contó con la participación del 76 % del electorado, sin embargo, mostró su descontento sobre los resultados.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo”, dijo el mandatario federal.

El presidente López Obrador dijo respetar la decisión del pueblo argentino, aunque dijo no estar de acuerdo con ella Crédito: Gobierno de México

López Obrador rechazó que en México haya riesgo de que un gobierno de ultraderecha llegue al poder luego de su administración, con lo que aseguró que “no hay nada que temer” y aseguró que el pueblo en México está muy politizado.

El presidente aprovechó los cuestionamientos sobre lo ocurrido en Argentina el fin de semana para lanzarse en contra de la derecha, que, dijo, sólo favorece a las minorías, son defensores del conservadurismo y son empleados de la oligarquía.

Aunque el presidente López Obrador se dijo respetuoso de la decisión que tomó “un grupo mayoritario en Argentina”, consideró que el ascenso de un gobierno de ultraderecha no les va a ayudar.

“El pueblo es soberano. Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados”, indicó el mandatario federal.

El presidente López Obrador reconoció la decisión de la mayoría del pueblo argentino. EFE/ Isaac Esquivel

El gobierno del presidente López Obrador no ha felicitado todavía a Javier Milei por su triunfo sobre Sergio Massa en Argentina, pero sí ha mostrado su reconocimiento al pueblo argentino por su participación en las elecciones.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta de X, antes Twitter, su reconocimiento a la “participación cívica” en las elecciones y aunque reconoció a Javier Milei como el candidato vencedor, no emitió mayor comentario y, en cambio, se limitó a mencionar que se buscará mantener una “relación constructiva” en favor de ambos países.